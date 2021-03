Las frutas y verduras de hoy no se parecen en nada a las de hace siglos. Este gráfico lo ilustra

En ningún otro momento de la historia humana hemos sido tan autoconscientes sobre lo que comemos. Es algo especialmente evidente en materia moral. Ya no se trata de asegurar una correcta ingesta calórica y una saludable variedad de alimentos, sino también de minimizar nuestro impacto medioambiental en el camino. Las variantes más extremas de este modelo de pensamiento, como el veganismo, han ganado mucha tracción en los países occidentales. Y es razonable pensar que a medio y largo plazo se convertirá en una tendencia dominante.

Pero nuestra peculiar relación con la comida abarca también a lo nutricional. Nos preocupa consumir alimentos prefabricados. Llevamos años sumergidos en un ciclo de concienciación y debate sobre el impacto de los pesticidas, los transgénicos y muy especialmente el azúcar. Al dominio histórico de la industria en materia alimentaria, presión a la comunidad científica incluida, le ha seguido un acalorado debate sobre lo conveniente de su ingesta. El azúcar cómo símbolo de una alimentación industrial e insalubre, en contraposición a lo orgánico y lo natural.

Hemos hablado largo y tendido sobre este giro hacia lo "natural" en la regulación de Nutriscore y sus problemas para catalogar correctamente lo "bio"; en los métodos de fertilización alternativos, como las flores; o en el consumo de productos cárnicos más exclusivos y más desatados de las líneas de producción industriales. En el camino han aparecido las verduras y las frutas, a las que solemos asociar un componente orgánico y sostenible, inmaculado, directamente surgido de la naturaleza, que no siempre tiene una correspondencia con la realidad.

Lo ilustra este estupendo gráfico elaborado por @SmartBiology3D en el que se compara cómo eran algunas de las verduras y frutas que comemos hoy en día hace cientos o miles de años. La transformación es brutal, se debe a la acción humana y es en gran medida fruto de una "ingeniería genética" ancestral y rudimentaria, por prueba y error, que ha forjado los alimentos que hoy conocemos. El aguacate no era más que una pequeña bola compuesta mayoritariamente por su hueso; la zanahoria una raíz sin mayor atractivo; y el melocotón un pequeño huevo anaranjado más próximo a las bayas de un arbusto que a una "fruta" moderna.

Almost every fruit and vegetable that we eat today has undergone hundreds or thousands of years of artificial selection by humans. The original species looked very different! Instructors: All this and more in our natural selection unit! #biology #animation #education pic.twitter.com/Ic5QnOmWKf