La gamificación de las compras en China este Día de los Solteros demuestra que están a otro nivel

Asomarse por la mirilla y ver qué ha ocurrido estos días con la famosa fiesta china de las rebajas que es el Día de los Solteros, el Double Eleven (11 de noviembre), es adivinar qué pinta tendrá el futuro del e-commerce en nuestro país, y eso significa la vuelta de la tienda en casa y una gamificación extrema, haciendo cada vez más fina la línea entre qué es consumo y qué es entretenimiento.

Los gatitos de Taobao: lo que ves en la imagen que encabeza el post son los personajes elegibles en el minijuego creado meses atrás por la conocida plataforma de compras. En años anteriores ya habían hecho propuestas muy parecidas. Su mecánica es la del típico juego casual: consigue monedas virtuales y con ellas podrás customizar a los muñecos, interactuar con otros usuarios y eventualmente, tal y como dicta el principal aliciente para la mayoría de personas, ganar mejores cupones para las compras del día de los solteros dentro de la plataforma.

Después del free to play o el pay to win llega... esto.

¿Y cómo de grande ha sido el jueguito? Según Taobao, se loguearon en al menos una ocasión al 400 millones de personas, que son la mitad de los usuarios de internet en China. La gente ha estado durante semanas gastado su tiempo en esta versión aún más cutre de un Candy Crush o Clash of Clans. Los hay que han pasado cuatro o cinco horas al día y también los que, estando orgullosísimos con su gatito, han comprado vallas publicitarias en el país para enseñarle su muñeco a los transeúntes. Uno se pregunta cuál es el siguiente paso después de crear juegos atrapatiempos que son puras estrategias comerciales pero con los que la gente se vuelca así: ¿vender espacios a otras marcas dentro de ellos y generar así más ingresos?

Una visión desprejuiciada de las compras: según el South China Post, la gamificación de las compras es algo que está muy avanzado en el gigante asiático, no se ve con ese halo moralmente reprobable que aún opera en algunos países occidentales. Los principales mayoristas (Taobao, Pinduoduo, DouyinKai Shou y JD) compiten entre sí por ofrecer la experiencia más divertida y con retener el mayor tiempo posible de atención de los usuarios. A más tiempo pases en su interfaz, más posibilidades de que hagas más compras dentro.

Los minijuegos son sólo una de las estrategias: en este vídeo puede observarse cómo Taobao ofrece un canal de televisión de alta interactividad, un centro de streaming en el que relacionarte con otras personas, ver todos los detalles de los productos que los presentadores te están mostrando, una herramienta con enormes posibilidades de mejora. Imaginémonos una interfaz así de carismática dentro de Instagram en la que aparezcan tus influencers de confianza vendiendo algo idóneo para tu segmento publicitario.

It's #SinglesDay in China and I want to show you what the livestreaming shopping experience is like. It's a huge trend and Alibaba says they've seen this grow massively. This is Alibaba's Taobao app. And this is how some people shop. $BABA pic.twitter.com/qWKNv90iEg