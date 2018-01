Garbanzos para desayunar: la polémica imagen de una nutricionista que ha herido a todo Twitter

La historia es la de siempre. Alguien en el contexto de su reducido público habitual (pero dentro del ecosistema de enorme capacidad de repercusión que tienen las redes) dice algo que en su círculo no es demasiado llamativo. Pero el mensaje llega a miles de receptores ajenos y se forma la polémica. La polémica de hoy tiene como protagonista un tupper de garbanzos.

María Medino además de madre es nutricionista, y lleva unas activas cuentas de consejos profesionales desde su blog y desde Twitter. En la mañana de ayer le mostró a sus 300 contactos (ahora 1100) la situación que se acababa de producir en su cocina:

Pero el mensaje no se quedó ahí, y al poco de subir la imagen Comiendo con María dejaba también una lección que hacía marinar la recomendación nutricionista con la crítica con retranca.

Por muy tolerantes que nos consideremos a nosotros mismos, hay algo transgresor en su mensaje. Algo que desafía todos nuestros hábitos alimenticios y violenta nuestras costumbres del último medio siglo. No es sólo dejar de comer bollería industrial, sino que, teniendo a mano cualquier otro alimento, María le hizo desayunar a su hijo legumbres a puñados. Cocidas, sin acompañamiento, aliño o alegría. Desayunar garbanzos.

Como puedes imaginar, Twitter no ha sido especialmente comprensivo y benévolo. Más bien ha aprovechado la oportunidad para hacer lo que mejor se le da: optar por el humor descalificador.

20 horas y miles de comentarios después, Medino ha elaborado uno de sus habituales podcasts, aunque esta vez lo ha dedicado a defenderse y a mostrar su postura ante el revuelo que generó su tuit.

“Con esto me he dado cuenta de que la gente come muchísimo peor de lo que pensaba y la ideología que tiene la gente es realmente pésima […] El problema es que la población general tiene metido en la cabeza lo que la industria ha querido meterles […]. El consumo medio de azúcar de la población es de 80 gramos cuando lo recomendable para obtener beneficios para la salud sería no pasarse de los 25. No me parece mal que mi hijo desayune garbanzos porque cuántas veces habré desayunado yo misma hummus o cuatro garbanzos que me han sobrado del día anterior”.