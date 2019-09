Gente corriendo a lo Naruto y señores con gorrito de plata: así está siendo el asalto al Area 51

" Storm Area 51, They Can't Stop All of Us " . Así empezó, con un evento en Facebook con más de dos millones de personas. Nadie creía que esta convocatoria pudiese materializarse, pero la gente ha vuelto a demostrar estar por encima de nuestras espectativas en cuanto a lol se refiere.

La cosa va como sigue: los convocantes tuvieron que reconocer públicamente que se trataba de una broma para que no se les cayese el pelo. Los sheriffs de los microscópicos pueblos cercanos de esta base militar en mitad de un páramo advirtieron que no podrían hacer frente a la llegada ni de 70 personas. Los cuerpos militares declararon que no dudarían en usar las armas en caso de ser necesario proteger el terreno.

Pues bien, un festival musical convocado en los últimos días y cancelado en las últimas horas esperaba recibir a 10.000 personas, con lo que admiten que al menos miles de personas iban a llegar. Los coches han empezado a aparecer. Se ha detenido a al menos dos youtubers. Y, finalmente, una muchedumbre festiva (1.500 estimados) con disfraces, pancartas y muchas ganas de correr a lo Naruto se ha acercado a la frontera del recinto. Quieren "visto a los aliens", afirman, mientras corean "toquemos los mofletes de los aliens, toquemos los mofletes de los aliens".

El sheriff dice que, al tratarse de espacio público, no se les puede arrestar mientras no intenten cruzar las vallas. Mientras tanto, ocurre la magia.

Decenas de coches aparcados no identificados

Y llegó la masa enloquecida

i wish you the best of luck my fellow dumbasses. run fast, smoke grass, and by god eat that alien ass. #Area51storm pic.twitter.com/cXONunKPDr — liv ✨ (@strangerxfanz) September 20, 2019

Los carteles de los que quieren entrar al Area 51 son todo lo que esta bien.#Area51storm #Area51 pic.twitter.com/gcs8azZCO4 — Uriel De Simoni (@Urieldesimoni) September 20, 2019

Les presentamos al nuevo heroe local (antes de que los militares le disparen)

JAJAJAJAJAJAJAJA QUE YA HAY GENTE ENTRENANDO Y CORRIENDO COMO NARUTO POR EL ÁREA 51 JAJAJAJAJA pic.twitter.com/Pz1yxhlZHK — Javier Sánchez (@JWulen) September 20, 2019

Me meo con los Snapchat subidos desde el #Area51



😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/KumslpgRnU — Elena✌🐺 (@lena_sev) September 20, 2019

que se estan montando una rave en el Area51 JAJAJAJAJA pic.twitter.com/JHzzUj1Qaw — Meduelelaneurona (@meduelelaneuron) September 20, 2019

Estan poniendo fotos de peliculas los tontos, aquí videos del #Area51storm pic.twitter.com/TkVWXtJStE — Pollo! (@JPJSYT) September 20, 2019

Gracias por tanto, Internet.