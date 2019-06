Gigi Hadid quiere cambiar las leyes de copyright para que se adapten a ella misma

Gigi Hadid se ha propuesto poner paras arriba la legislación estadounidense sobre copyright. Ella y su equipo jurídico, hartos de lo que consideran un atropello a sus derechos de imagen, han lanzado un órdago que podría alterar la forma en la que los tribunales interpretan la autoría de una fotografía, moviendo así una industria potencialmente millonaria en favor de las celebrities.

En octubre de 2018 la agencia Xclusive-Lee denunció a la supermodelo por postear una de las fotos de un fotógrafo colaborador con la compañía en su cuenta de Instagram. En la denuncia señalaron que Hadid era plenamente consciente, y que había infringido el copyright de decenas de fotos, una práctica que en los últimos años está provocando la sangría en los tribunales de muchas otras estrellas.

Según Hollywood Reporter, si un fotógrafo vende las licencias de una sesión callejera de una estrella a su agencia por unos 200 dólares, las demandas por infracción contra las celebrities una vez éstas han usado las fotos sin permiso pueden alcanzar indemnizaciones de cientos de miles de dólares. Es decir, denunciar a las famosas es la nueva táctica de trolleo jurídico.

Yes!! I have to license some of the images first. A paparazzi sued me in the past for reposting an image of MYSELF. So now it just takes me a little longer because I have to go and license the images so they don’t get my 💰 MAKES NO SENSE. https://t.co/GNUWUWUxZl