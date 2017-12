Graffitis en el bosque: así se crea el alucinante arte callejero que sustituye los muros por plástico

El arte callejero o street art, como su nombre lo indica, tiene su naturaleza en las calles, en aquellos rincones que se transforman en un lienzo en blanco para estos artistas del graffiti. Sin entrar en el debate subjetivo de si nos gusta o no, hay que aceptar que se trata de un movimiento artístico que expresa las más diversas ideologías, esto aunque en muchos lugares aún sea considerado ilegal.

Por ello, cuando escuchamos de graffitis o arte callejero lo primero que se nos viene a la mente es un muro con alguna obra plasmada a lo largo y ancho. Pero no, no todo el street art está destinado a vivir en las calles, y hoy conoceremos un artista que precisamente está llevando su arte al bosque.

Cellograffiti

Evgeny Ches es un artista ruso especialista en arte con graffiti, su trabajo ha pasado por diversos países como España, Portugal y por supuesto Moscú, pero un día decidió darle un giro a la naturaleza de su arte, por lo que decidió llevarlo al bosque, donde no hay muros que pintar.

Debido a esto, Ches tuvo que idear una manera de plasmar su obra en un lugar que le diera la versatilidad que le ofrece un muro o una barda, por lo que decidió usar el plástico que se usa para envolver comida, el cual unió entre dos árboles para crear una especie de pared de plástico.

Ya con esta pared o muro de plástico, lo siguiente era hacer lo que bien sabe hacer, tomar una lata de pintura y dejar que fluyera la imaginación. Al estar en un bosque se le ocurrió algo obvio, que es pintar animales, los cuales se mezclan con el paisaje de forma perfecta, sobre todo porque al estar sobre plástico transparente, algunos parecen estar flotando entre los dos árboles.

Ches decidió bautizar este arte como Cellograffiti y no está destinado a vivir sólo en los bosques, y aunque no se ha expandido como quisiera, ha sido una buena forma de salir de lo habitual y mostrar que el arte callejero no tiene que estar exclusivamente en un muro.

