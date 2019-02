Guía de contexto para leer El Profeta de Gibrán Jalil, uno de los grandes clásicos de la literatura New Age

Gibrán Jalil es considerado como un fenómeno extraño dentro de las letras del siglo XX. Su obra de 1923, El Profeta, le ha convertido en el tercer poeta más vendido de todos los tiempos, solamente detrás de Shakespeare y del poeta chino Laozi.

Este pequeño volumen de 26 poemas en prosa ha sido traducido a más de 50 idiomas y solamente su edición en Estados Unidos ha vendido más de 9 millones de copias. Su primera edición se agotó en un mes y durante los años 60 llegó a vender hasta 5.000 copias semanales.

Parece que la obra ha sabido llegar a varias generaciones: desde los que vivieron la Gran Depresión hasta el movimiento contracultural de los 60, llegando hasta el siglo XXI donde todavía continúa vendiéndose bien.

Lo más fascinante del fenómeno literario Gibrán/El Profeta es la gran cantidad de críticas que la obra tiene en el mundo occidental. Fuera de los países angloparlantes, el poeta nacido en el Líbano tiene muchos menos detractores y el profesor Juan Cole de la Universidad de Michigan afirma que la prosa de Gibrán tiene un estilo muy sofisticado en la lengua árabe.

El Profeta es una obra interesante por varias razones y no solamente por ser un éxito de ventas. La obra está redactada en un estilo arcaico que recuerda a algunas traducciones de la Biblia (Gibrán conocía en profundidad tanto la versión árabe como la del rey Jacobo) con una calidad aforística que hace que el libro sea muy accesible y que suela ser citado en bodas, funerales y cortejos. Existen por lo menos dos escuelas que llevan el nombre del autor y la obra fue citada en una honra fúnebre durante el funeral de Nelson Mandela.

El Profeta no indica ningún tipo de afiliación religiosa, aunque es cierto que opera en un registro casi espiritual o inspiracional. Son muchos los que incluso lo clasificarían dentro de la categoría literaria conocida como "textos filosóficos".

A Gibrán se le atribuye haber sido una figura clave en el movimiento New Age por la importancia que tuvo El Profeta a la hora de introducir a muchas personas a la espiritualidad y la terapia personal más allá de la religión organizada y de los textos sagrados. El Profeta parece abarcar todas o cualquier tradición espiritual (o por lo menos no excluye a ninguna de forma explícita) y su ambigüedad y receptividad (dependiendo del lector) puede ser parte de su atractivo generalizado.

El libro, que presenta consejos en un gran número de aspectos primordiales sobre el significado de la existencia humana (como puede ser el amor, los hijos, la amistad, el bien y el mal, etc.) emplea un estilo narrativo bastante simple.

Un hombre en el exilio, Almustafa, lleva viviendo 12 años en el extranjero y observa cómo se va acercando el barco que le llevará de vuelta a "la isla donde nació". Apenados ante su inminente partida, la gente del pueblo se reúne para suplicarle que les conceda palabras de sabiduría para aliviar su tristeza:

En tu soledad has velado durante nuestros días y en tu vigilia has sido el llanto y la risa de nuestro sueño. Descúbrenos ahora ante nosotros mismos y dinos todo lo que existe entre el nacimiento y la muerte, como te ha sido mostrado.

El propio Gibrán había vivido en Estados Unidos durante 12 años cuando escribió la obra y se podría decir que se encontraba en una especie de exilio del Líbano, su propio país de origen.

Entre otros muchos temas, El Profeta reflexiona también sobre el matrimonio:

Y estad juntos, pero no demasiado juntos. Porque los pilares del templo están aparte. Y, ni el roble crece bajo la sombra del ciprés ni el ciprés bajo la del roble.

Sobre los niños:

Podéis darles vuestro amor, pero no vuestros pensamientos. Porque ellos tienen sus propios pensamientos. Podéis albergar sus cuerpos, pero no sus almas. Porque sus almas habitan en la casa del mañana que vosotros no podéis visitar, ni siquiera en sueños.