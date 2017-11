Hablamos con la gente que ha conseguido que todos nos estemos preguntando lo mismo: velaskes, yo soi guapa?

En este mar de contenido uniformado que rodea nuestra existencia a veces puedes encontrarte algunas joyas. Youtubers que se guían por un espíritu propio, medios que no temen a jugar con las expectativas de sus lectores sobre lo que ellos mismos hacen y representan. Esta vez Playground ha decidido romper la barrera, hablar desde la más profunda confianza, deshacer las cadenas que, como McLuhan señaló, condicionan nuestros mensajes a los canales en los que aparecen.

Porque ha llegado el niño de Sevilla, que hace algo extraordinario. Yámale Velaske aka extraordinario. Velaske dice salta y nosotros dime cuánto. Nos ha enseñado a to los tontos cómo se tiene que hacer.

Rompo mi silencio para preguntar QUIÉN HA HECHO LA OBRA MAESTRA DE LA MENINA GUAPA https://t.co/e9nc92CYBx — Nacho Vigalondo (@vigalondo) November 30, 2017

entonse yo soi guapa?

velaske yo soi guapa?



te lo juro que me muero con esto jajajaja gracias @PlayGrounder pic.twitter.com/E1UIr6qhBX — Miles 🏳️‍🌈🤟🏻 (@xMilesSecret) November 25, 2017

Estudié Bellas Artes y he aprendido más de Velázquez y Las Meninas con este trap que en cinco años de carrera pic.twitter.com/yxcIeUvxZu — David Pareja (@davidpareja) November 30, 2017

Compruebo con incredulidad que hay gente que aún te mira raro cuando les preguntas “Velázkez, yo soi guapa?”, en vez de contestar automáticamente “Guapah.” https://t.co/88R2a8t0hF — mort (@mort) November 28, 2017

Sí, Playground, el medio viral por excelencia en castellano, crea decenas de videos cada día sobre las cosas más pueriles y visualmente impactantes, pero también apuesta por ideas y formatos propios. Velazke lleva tres días revolucionando a usuarios en Youtube, Facebook (varios millones de reproducciones ya contando sólo el compartido original) y Twitter, probablemente Whatsapp también.

Ha saltado de los canales oficiales a los individuos particulares que motivados por su fuerza lo están resubiendo, haciéndole ganar tracción mediática. Ha traspasado la frontera invisible: ya no es un simple vídeo que compartas con los demás, sino algo a partir de lo cual hacer códigos entre tu gente. La gente cita el trap de Velázquez como se citaba a Enjuto Mojamuto en 2008.

Y aunque muchos no lo sepan, he aquí el drama de Las Meninas: la infanta nunca fue guapa. De hecho, era muy poco agraciada. De ahí el encanto de este himno chulesco donde Margarita pasea su ego por la canción cual futura emperatriz y persona llena de privilegios.

El equipo de vídeo de Playground y la libertad de hacer entretenimiento

¿Y quién está detrás de este sketch que podría ser perfectamente el equivalente a una obra chanante del 2017? Hablamos con Sergi Cameron, codirector de Nanouk Films y responsable del apartado de entretenimiento de Playground. Nos explica que él y su equipo se encargan de las piezas más creativas, menos informativas del medio pero que, a pesar de ello, muchas veces les dicen que "es uno de los canales más políticos que tiene Playground, aunque sólo hagamos en él lo que nos da la gana".

Dj Velazkez ha sido en gran parte una idea de Christian Flores, editor y compositor al que tal vez conozcas por otra de sus piezas más lúcidas: ponerle música y voz a los comentarios de los haters de Playground.

Una obra que le ha inspirado de forma directa para hacer su versión del Velazkez es la colaboración entre Giant Propeller y Lil Dicky, el video Pillow Talking, aunque en general siente gran afinidad con los trabajos de artistas que fusionan canción con sátira y comedia, véanse Bo Burnham, Tim Minchin y Flight of the Conchords.

A pesar de que Flores ha ostentado gran parte del peso creativo, este ha sido realmente un trabajo conjunto de todo el equipo de video de Playground, que también define y perfila las ideas que aportan los otros en cooperación conjunta. Se pone sobre la mesa la idea de fusionar música urbana con arte pictórico, con la intención de despertar el interés del público, y se le cuela para ello un himno trap con mejor fraseo que muchas de las obras no irónicas con storytelling sobre el contexto de los problemas de sucesión que sufría la casa de los Austrias en 1600.

"Busqué algo trapero porque me gusta el género", dice Flores, "y encontré un contrapunto que son los cuadros históricos. No tenemos muchísimo presupuesto, y como los cuadros suelen ser Creative Commons nos daba buena base. El resto es buscarle el cómo a la idea".

Y, aunque a los profanos nos lo parezca, Dj Velazkez no suena en sus letras tan auténticamente trapero como podría parecer: "como me dice un amigo mío, si está currado no es de traperos. Ellos son tan punks que muchas veces riman una palabra consigo misma, por no pensar en encontrar otra distinta. No sé, me encanta el espíritu de mucha de esa gente".

Habrá más, pero pasándose a Dj Da Vinci

Cameron nos lo confirma, para ellos el vídeo ha funcionado muy bien tanto dentro de su plataforma como en otras. "La pensamos originalmente para Youtube, donde la diferencia de seguidores que tenemos es brutal. Pero es un público distinto, que entiende mejor otros lenguajes". Nos ha podido confirmar que ya están con la segunda pieza que tendrá como protagonista principal al cuadro de Da Vinci de La Última Cena.

Mi pelo rubio

Mi cara guapa

Meninas feas

Mi cara guapa — EntrenadoraGuay Kysu (@Kysucuac) November 29, 2017

Una princesa Disney diciendo "velaske yo soi guapa?" — Olalá de fua (@olaladefua) November 30, 2017

Y después PORKE IO SOI UNA NIÑA 1600 gritando por el pasillo. Y LA VIDA EN PALASIO E MU ABURRÍA, TENDREMO KE INVENTARNO DRAMA👸🏼 — Nerea Alfonso (@neihei) November 30, 2017

El propio Christian Flores, del que puedes ver aquí un par de trabajos anteriores, también está viviendo el fenómeno de la mejor manera posible: viendo cómo gente a la que sigue como artistas están preguntando por él.

"No sé, gente que mola mucho, como Vigalondo, estaba buscándome en Twitter. Kike, de El Mundo Today, también... Sienta muy bien ver que a gente muy buena en lo suyo le gusta tu trabajo. Pero bueno, mientras veía cómo se nos venían encima todas las menciones yo estaba titulando un vídeo y después me tocaba ir para mi casa, lidiar con las humedades que tiene. Es muy bonito estar en el centro de un hit viral, pero de estos hay uno al día, no hay que darles tampoco demasiada importancia".

Resumiendo: