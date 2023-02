Hay cientos de streamers chinas haciendo directos debajo de puentes por la noche. Y hay una explicación

Desde hace unos días, las redes se han llenado de fotos y vídeos en las que podemos ver a decenas de streamers chinas, la mayoría chicas jóvenes, en las calles. Armadas de equipos de grabación semiprofesional, como cámaras, iluminación y otros artilugios para grabar audio, acampan debajo de puentes durante las noches en barrios ricos para realizar directos de todo tipo: desde tutoriales de maquillaje a karaokes, sesiones de ASMR o simplemente vídeos comentando cotilleos y actualidad de Internet.

Las imágenes son impactantes. Un ejército de adolescentes en medio de la noche y debajo de un puente no es algo demasiado normal. La pregunta que surge es: ¿Qué demonios están haciendo ahí?

Para entenderlo hay que saber cómo funcionan los algoritmos de algunas plataformas. Tal y como cuenta en Twitter Naomi Wu, streamer y YouTuber famosa por sus impresiones 3D, entre otras cosas, lo que sucede aquí es que estas streamers "están jugando con la función de ubicación ya que las plataformas de streaming permiten a los usuarios buscar localmente". Es decir, las plataformas permiten a los seguidores buscar streamers en función de su ubicación.

En este caso, el algoritmo de algunas plataformas potencia su visibilidad en zonas de alto poder adquisitivo si el streamer se encuentra allí. Además, los vecindarios más ricos se traducen en donaciones mucho mayores, por lo que prefieren moverse a estas zonas aunque tengan que acampar en el raso bajo la fría noche.

J/K What's going on is they are gaming the location feature. Streaming platforms allow users to search locally- wealthier neighborhoods mean much higher donations because of the perceived availability of the streamer. Also we just like groups and company- and they co-lab😁 pic.twitter.com/8LKMipfl1r