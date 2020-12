Hay gente que cree que el "efecto Mandela" es la prueba de que hay múltiples dimensiones en el universo

Hace un par de años el efecto Mandela nos parecía un fenómeno de lo más simpático e inocente. Grupos de personas que constataban en masa cómo conservaban de forma errónea algún recuerdo, normalmente relacionado con cosas de su infancia. Darth Vader nunca dijo “Luke, yo soy tu padre”, sino “No, yo soy tu padre”. Cosas así.

La situación hoy es bien distinta: desde hace tiempo hay cada vez más gente en varias comunidades digitales, especialmente en r/DimensionalJumping, r/Retconned o r/MandelaEffect, con 77.000, 47.000 y 197.000 usuarios respectivamente, aunque también te los encuentras por Youtube o incluso en el sitio de divulgación científica ResearchGate. Juntos están organizando varias teorías con las que impugnan que estemos en el único plano válido de la realidad. Consideran, de hecho, que ese efecto Mandela, como los Dejá Vus, son los fallos de la Matrix. Hay varias dimensiones y, si te esfuerzas, podrás saltar entre ellas.

En el batiburrillo epistemológico algunos ponen como ejemplo 2016: un año en el que pasaron “demasiadas cosas raras”. El Brexit y Trump están a la cabeza, pero tampoco se creen del todo una sucesión de resultados deportivos demasiado extraños para ser verdad. Otros apelan a circunstancias personales que indefectiblemente, sin posibilidad de error, son “pruebas” de ese más allá: un conductor de un coche al que “de pronto” le dijeron que la matrícula de su coche era distinta a la que siempre había recordado, alguien que se echó una siesta y según su reloj jura que se despertó media hora antes de empezar, etc.

Para ellos el CERN es foco de todo tipo de especulaciones. No es difícil pensar que aquellos experimentos de física de partículas que en apariencia marcharon bien en 2012 provocaron en realidad algún tipo de alteración apreciable en nuestro universo. Da igual que los científicos de la institución intenten explicar que su trabajo, aunque se base en el estudio de materias cuánticas y subatómicas, se centre en la observación, como un geólogo miraría una geoda. La existencia del Bosón, su búsqueda de multiversos, agujeros negros o materia oscura son una carta blanca para fantasear hasta donde llegue la imaginación.

Hay una segunda parte, la que opina que ese anhelo por alcanzar otras realidades tienen más que ver con lo espiritual que con lo material. Que DimensionalJumping no habla de ciencia, sino de filosofía. “Percepción y realidad física son a veces indistinguibles, como demuestran los fenómenos psicosomáticos”, explica una teórica para The Washington Post. “Lo que experimentamos como un acceso directo al mundo físico real a través de nuestro cuerpo físico no es más que una manifestación de lo extremadamente inmersiva que es la interfaz”.

Si esto es así, ¿qué diferencia hay entre creer algo y vivirlo? ¿qué impide que podamos cambiar nuestras condiciones actuales?

Bienvenido a “el salto”

Tal vez la parte más inquietante de este totum revolutum new age sean las propuestas a cambiar tu propia vida, a desvincularte personal y emocionalmente de lo que te rodea porque eso que sientes como Lo Real no es más que una construcción mental. "Saltar" a ese otro yo que quieres alcanzar, un mundo donde eres más rico, más guapo, donde puedes hablar con los animales o allá donde tu pareja nunca te dejó. La técnica del espejo consiste en mirarse fijamente en una superficie reflectante hasta que traspasas la barrera y empiezas a estar al otro lado. Hay también un método que consiste en el trasiego de fluidos entre dos vasos.

Hay más maneras, pero lo que ha de entenderse según la corriente principal de este grupo es que no estás cambiando tu cuerpos físico por otro distinto. No hay materialmente cinco millones de túes, sino que simplemente has cambiado tu perspectiva subjetiva.

Aquí podemos encontrar la historia de un saltador que nos hará reflexionar. Cuenta que un día no pudo comprar la medicación que necesitaba y se subió a un avión. Sintió que les alcanzaba un rayo, pero entonces se despertó súbitamente en su casa, abrió el cajón de las medicinas y ya tenía sus pastillas (no especifica cuales). Desde entonces dice tener pruebas de efectos Mandela constantes, recordando erróneamente eventos familiares o citas de películas. Pese a que pensaba que nunca podría tener hijos, al día siguiente del accidente su novia le dijo que estaba embarazada. Su conclusión es que, dado que ahora está en otro plano, su hijo está en una dimensión de la que tal vez salte el día de mañana.

Este chamán está convencido de haber encontrado en los saltos la verdad de la vida. Considera que los saltadores han alcanzado un nivel de consciencia que les coloca en el lugar de Dios, al menos en el plano espiritual. "He hecho algunos cambios muy importantes, y cuanto más consciente soy de este proceso, más grandes se vuelven. Ahora estoy en un punto en el que los amigos y la familia que conozco no recuerdan ciertos eventos importantes que experimentamos juntos, y también estoy notando cambios en su apariencia, cosas muy misteriosas donde sus rostros parecen un clon de reemplazo del persona que una vez conocí". La clave para poder seguir saltando es desvincularse emocionalmente de cualquier cosa de cada plano, de tu trabajo, de tus seres queridos.

Otro de los posts más compartidos de este año dice estar detectando cambios en su comportamiento y humor que claramente tienen que ver con estar en la "dimensión 982". La joven dice haber dejado de ser extrovertida, estar muy irascible con su familia, ser incapaz de dormir y notar cómo "sombras" se acercan a ella. Mientras algunos advierten en sus respuestas que podría estar pasando por una depresión, hay quien afirma que lo que le sucede es que ha estado en contacto con espíritus o que tiene un ente parasitario viviendo dentro de ella.

"Ojo, los pesticidas con DEET eran cancerógenos en mi anterior dimensión. ¡Mantenedlos alejados de los niños!". "He encontrado un truco bancario para aumentar tus finanzas entre saltos". "Chicos, haced lo que queráis, no lo que la sociedad os diga que tenéis que hacer". "Desde que empecé a saltar y a contárselo a la gente a mi alrededor, incluida mi madre y mi psicólogo, cada vez más gente , incluyendo ellos, están cambiando de dimensión". Etc.

Estamos, nuevamente, ante otro de esos ámbitos de subculturas digitales en las que nunca se sabe cuándo empieza y cuándo termina el juego. Dónde estamos ante internautas que quieren probar sus dotes para la literatura fantástica y dónde estamos ante gente que ha sido encandilada por argumentos ilusorios que se acabará creyendo y aplicando a su día a día. En los foros cuentan que están viviendo un apogeo de participación de mucha gente novata porque, al parecer, el salto dimensional está inundando Tiktok.

Como explicaron aquí, Internet, la creación de espacios comunes hiperaccesibles donde conectar con otros, han potenciado y potenciarán la creación de falsos recuerdos, es decir, harán que prolifere aún más el efecto Mandela (a veces el falso recuerdo se crea en tu memoria en el mismo momento en el que lees las dos versiones, aunque no seas consciente de ello). Y de la misma forma, Internet también está ayudando y ayudará a que aquellos que quieran encontrar una comunidad alejada de la corriente de pensamiento mayoritaria pueda refugiarse en un mundo, una dimensión, un plano en el que las verdades son las que tú quieras creer. Con los conflictos derivados de colisionar después con el resto del mundo.