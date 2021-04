Hay gente que nunca experimenta el monólogo interior. Y no entienden cómo podemos vivir así el resto

Respiramos de forma mecánica, pero en el momento en que nos piden que pensemos en cómo lo estamos haciendo somos incapaces de huir de la autoconsciencia de este acto. Lo mismo nos sucede cuando nos preguntan algo aún más rebuscado: ¿y tú, cómo piensas?

El año pasado KylePlantEmoji inició un debate en Twitter que inició un terremoto cuyas ondas siguen llegándonos a día de hoy en forma de nuevas discusiones en distintas redes sociales y artículos en la red. Hay gente que tiene diálogos internos narrativos y hay gente que asegura que no, es decir, hay un grupo de personas que no tiene a una camarilla de gente, generalmente con su propia voz, diciéndole cosas todo el día en la cabeza, muy especialmente al final de la noche, para así posponer un poco más el ansiado descanso reparador. Por supuesto, tanto las personas de un bando como las del otro dejaron ver que alucinaban con el modo de ser de sus contrarios. Para unos sería una tortura tener la radio siempre activada, mientras que los otros no entendían cómo sería vivir en una especie de agujero negro sonoro.

Fun fact: some people have an internal narrative and some don't



As in, some people's thoughts are like sentences they "hear", and some people just have abstract non-verbal thoughts, and have to consciously verbalize them



And most people aren't aware of the other type of person