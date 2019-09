Hillary Clinton se pasa al arte moderno: va por sorpresa a la Biennale de Venecia y lee sus famosos emails

La obra: “Hillary: The Hillary Clinton Emails”. Una réplica del despacho oval. Y en ella Hillary Clinton leyendo, ehm, sus emails. Mientras pasas por delante de esta instalación del artista Kenneth Goldsmith algo te inquieta. Realmente está pero que muy logrado ese animatronix de la candidata demócrata. No, es la única y verdadera Hillary, que parece no tener nada mejor que hacer que leer alguna de sus infames 62.000 páginas de correos para ti y para la prensa asistente.

¿Cómo?

Estamos en la Biennale de Venecia, la muestra de arte contemporáneo más antigua y una de las más relevantes y ambiciosas del momento. El dúo de curadores llamado Francesco Urbano Ragazzi organiza las exposiciones de centenares de artistas, entre ellas la de Goldsmith, que tiene lugar en el antiguo recinto de Despar Teatro Italia. El colectivo explicó que habían hablado con un amigo cercano de Clinton, que les dijo informalmente que él y la política se pasarían por la instalación en algún momento cercano. Los comisarios afirman que asumieron que se trataba de una broma, pero que se dieron cuenta de que iba muy en serio cuando la vieron entrar en su teatro rodeada de un equipo de vigilancia el pasado jueves a las 9 de la mañana.

Hillary Clinton spent an hour yesterday reading her emails at my exhibition of all 62,000 pages of them in Venice. She is pictured here at a replica of the Oval Office Resolute Desk, stacked with her emails. pic.twitter.com/V8T27klycr