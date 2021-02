Los hombres más ricos del planeta son hoy un 27% más ricos que el año pasado. Este gráfico interactivo lo ilustra

Que dinero llama a dinero nunca ha sido más cierto que en este momento. Si ya se venía anticipando que, tras un breve bache derivado de los confinamientos en primavera, 2020 iba a ser el año de los megarricos, ahora sabemos cuánto ha sido así, y jcceagle lo deja claro en este espectacular gráfico.

The rich got richer during the #pandemic! Well of course they did. Much of their wealth is paper based and driven by stock market gains. I thought this was a great example of asset price inflation in action from #CentralBank stimulus. So I made this animated infographic. Enjoy! pic.twitter.com/1yEJVYw1CV