I can boogie: por qué una canción española de los 70 es el nuevo himno no oficial de Escocia

Imagina la siguiente escena: decenas de miles de escoceses invadiendo Londres en 2021 y defendiendo en las inmediaciones de Wembley su superioridad frente a los ingleses. Para demostrarlo deciden cantar música disco a grito pelado. En concreto, la canción de una madrileña y una logroñesa.

Es algo que va a pasar.

En 2015 Andrew Considine, uno de los jugadores emblema del Aberdeen FC, hizo un vídeo humorístico privado que retransmitió en su boda. Él y sus amigos aparecían disfrazados como mamarrachos cantando Yes sir, I can boogie de Baccara, ese tema abba-cañí de Mayte Mateos y María Mendiola, dos bailarinas de TVE que llegó a algunos tops europeos (concretamente una única semana de 1977 a las listas de Reino Unido) antes de que el dúo representase a Luxemburgo (¿?) en Eurovisión.

El vídeo, por supuesto, se acabó filtrando, convirtiéndose en un meme para los seguidores.

Este fin de semana la selección masculina de Escocia ha jugado bien, tan bien que se impuso a los serbios y con ello han logrado clasificarse para la Eurocopa 2020 (iba a celebrarse este año, pero el coronavirus ha desplazado la convocatoria oficial a verano de 2021). Hablamos de la primera vez en 22 años que los pictos han conseguido asegurar su presencia en el torneo, es decir, un momento mágico para todo el equipo al que nos dio acceso la cuenta oficial del equipo escocés en Twitter. ¿Y qué vimos en los vestuarios? Que los chicos, en pleno éxtasis post partido, empezaron a abrazarse y a corear que, sí, por supuesto que pueden hacer boogie, boogie woogie, all night long.

Los Tartan Army, hinchas de su selección, también se volvieron locos por el disco y ya están organizando una campaña de promoción fan para que el tema vuelva al top de las listas cuarenta años después, algo que, según la prensa local, es muy posible que ocurra dado el nivel del fervor que los escoceses están viviendo con el suceso, como puede comprobarse a continuación.

Yes Sir, I Can Boogie 🕺🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/gNBXfBjUfP — Brooke Combe (@brookecombe) November 14, 2020

A Short Story:



‘ I CAN BOOGIE ‘



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/TU36e6yet4 — ScottishComedyClips (@ClipsScottish) November 13, 2020

Ante el inusitado redescubrimiento una de las cantantes, Mendiola, ha respondido que está feliz de lo sucedido, que le cede la potestad del tema a los escoceses (“Soy española pero se la han ganado. ¡Dejemos que los escoceses se la queden!”) y que aceptará reeditar el tema por la simbólica cantidad de 2021 euros. De Mateos no se sabe nada y no parece que vaya a suceder, puesto que la pareja artística lleva décadas sin hablarse, desde los años del boogie. El legendario DJ nacional George Bowie, famoso por sus himnos GBX, también ha dicho que hará un remix del tema de Baccara para dar ese último empujón para que la canción se convierta de lleno en el himno nacional que el pueblo demanda desde hace días, aunque no ha especificado si llevará gaitas o no.

¿Servirá el amoroso hit para dar el empujón moral necesario para ganar el gran desafío europeo? En principio no parece la mejor idea apostar por que sea así, y en concreto se está pagando a un 250/1, sólo con menos probabilidades que Macedonia.