India se ha propuesto un reto tan ambicioso como importante: la muerte del combustible fósil para 2030

La India tiene un problema con la contaminación de primer nivel. Las muertes derivadas de la polución medioambiental son entre 1.5 y 2.3 millones al año, sólo un poco inferiores a las causadas por el tabaco. Cada año la nación pierde un 3% de su PIB por culpa de este fenómeno. Como contamos hace poco, allí sí empieza a ser habitual que se corte el tráfico y se paralicen trabajos y escuelas por culpa de la contaminación.

Por esto mismo la noticia de esta semana no nos sorprende, aunque hay que entender que se trata de una medida de enorme magnitud y trascendencia. Los dirigentes del país, como ha anunciado el ministro de energía Piyush Goyal, se han propuesto hacer realidad una India sin coches de combustibles fósiles para 2030. Palabras del ministro: “Vamos a hacer los coches eléctricos autosuficientes. La idea es que para 2030 no quede ni un solo coche diesel que vender en este país”.

Sólo con erradicar la circulación de los vehículos diesel y gasolina en todos los casos y cambiarlos por eléctricos conseguirían reducir las emisiones tóxicas en un 37% y contrarrestar la demanda de infraestructuras automovilísticas para los próximos 13 años, algo también crucial en sus circunstancias.

Porque la India es uno de los países que más velozmente está creciendo y uno de los que peor lleva su planificación para encajar su estirón económico con los duros objetivos que le marca el reciente acuerdo de París. Por eso el Gobierno va a subvencionar a la industria automovilística eléctrica durante unos años, hasta que el coche eléctrico sea sostenible en el mercado por sí mismo. Su plan es vender a un ritmo de más de 7 millones de coches eléctricos cada año para antes de 2020. Si pensamos que cada año se venden unos 21 millones de vehículos, entenderemos que es una propuesta bastante agresiva.

Esto, por supuesto, es música para los oídos de Elon Musk, aunque esto también beneficiará y mucho a otros grandes de la industria, como la nacional Mahindra.

India commits to sell only electric cars by 2030. It is already the largest market for solar power. https://t.co/EGBNTPzmE5

Time you got out here Elon. You don't want to leave that whole market to Mahindra do you?? The more the merrier--and greener..! https://t.co/IPoA9viDRN