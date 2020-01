El “invent” contraataca: Twitter se llena de anécdotas de tuiteros tan locas que podrían parecer falsas

Si has pasado tiempo en los últimos años en este hogar que llamamos redes sociales habrás comprobado cómo se ha ido implantando la sospecha. Tal vez fueron los tuits de padres que cuentan cómo sus hijos hacen agudas observaciones más propias de personas de 40 años o los hilos de situaciones disparatadas que terminan siendo promoción de Samsung, pero, como le dirían a Rick, cada vez más y más cosas parecen falsas. Todo es un invent o se le acerca mucho.

Pero su consecuencia ha sido el cuestionamiento de la serendipia ajena, como si todo aquello que pasase de la anécdota diaria no pudiese ser cierto, dejando como mentirosos a muchos usuarios. El periodista Aidan Moher y el humorista Hematocrítico han servido como plataforma de reivindicación del antiinvent, cosas demasiado buenas para ser ciertas... pero que son ciertas. Una pequeña ventana a los momentos más chiflados del personal.

Muchas de estas historias bien darían para artículos en la sección de entretenimiento o incluso para alguna que otra serie excesivamente alargada producida por Netflix. Estos son algunos de los mejores que hemos encontrado. En tu mano queda fiarte de lo que te cuentan o no.

Una noche (hace eones) una amiga y yo ligamos, mi amiga con Joaquín Cortes y yo con un guiri que iba con él. Al día siguiente me llama mi amiga histérica diciendome que si tenía en casa el ABC.... y resulta que mi guiri era Ben Affleck.

Me encontré a Mick Jagger en Harrods comprando cosas de Hello Kitty

De pequeña estaba berreando en un bar de Málaga porque me había achicharrado jugando en la playa al Sol y El Fary se acercó a decirme cosas bonitas para que dejase de llorar. https://t.co/UxkphMcJex

hace casi 10 años en niza la policía francesa por poco arresta a mi familia porque yo hablaba francés demasiado bien y ellos demasiado poco y me estaba sangrando la nariz y creían que me habían secuestrado https://t.co/RmpKlKxbxV

Un día me desmayé cagando

Salí de cervezas con mis amigas por Teatinos y acabé en un hotel con un mafioso árabe y su mujer rusa. Me puso una pistola en la mano y me dijo que me fuera con él que le caí muy bien. https://t.co/tK3m6QbqHr