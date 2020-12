Japón ha hecho un arte de caminar sincronizado: se llama "Shuudan Koudou" y es un deleite visual

En Japón, los valores como la dedicación, la persistencia, la idea de trabajo en equipo o la disciplina forman parte de su ideario histórico. Con la finalidad de potenciar estas habilidades nació el Shuudan Koudou, que se traduce como "acción colectiva" o "movimiento grupal". En occidente hemos tirado por la opción más sencilla y lo hemos descrito simplemente como "caminar sincronizado". Se trata básicamente de andar, pero de manera acompasada con otros participantes, logrando coreografías artísticas impresionantes.

Este tipo de arte, con casi medio siglo de historia, nació en la Universidad de Ciencias del Deporte de Japón, en Tokio, que a día de hoy, es la universidad del país asíatico que más maestros y medallistas olímpicos produce. Hasta hace bien poco, el Shuudan Koudou se realizaba a puertas cerradas pero su estilo llama tanto la atención que recientemente se han hecho públicas sus puestas en escena, atrayendo a una gran audiencia que embobada mata los minutos clavada en la hipnotizante sincronización de los deportistas.

