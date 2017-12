KeatonJones: cómo una víctima del bullying se ha convertido en la estrella mediática del momento

Según la ONU, dos de cada diez niños sufre bullying en algún momento de su vida. Normalmente en los años de primaria, provocando en tan pronta edad un menor rendimiento académico y participación en el aula, cosa que luego se manifiesta en distintos problemas adaptativos emocionales, laborales y de todo tipo durante la vida adulta de la víctima que lo sufre. Pero a veces se nos olvida la magnitud de este problema social.

Quien no quiso que nos olvidásemos fue la madre de Keaton Jones. Keaton, un chico de Tennessee, estalla en lágrimas después de haber sufrido su última situación de acoso en clase. "Se burlan de mi nariz. Me llaman feo. Dicen que no tengo amigos", dice mientras su madre le grava. "Me han echado leche por encima y me han metido jamón por la ropa. Me han tirado pan".

This is Keaton Jones, he lives in Knoxville and he has a little something to say about bullying.pic.twitter.com/coyQxFp33V — Everything TN (@Everything_TN) December 9, 2017

Como él mismo dice, los abusadores también se han comportado así con otros niños. "¿Por qué os hace felices molestar a gente inocente y encontrar formas de ser malos con ellos? Eso no está bien. No me gusta lo que me hacen y, por supuesto, no me gusta que se lo hagan a otros chicos porque no está bien. La gente que es diferente no necesita que se le critique por ello. No es su culpa".

Lo que Keaton no esperaba es el aluvión de apoyos que ha recibido en forma de respuesta contra la actitud de los acosadores. No nos referimos a un cariño masivo de las redes sociales (gente de todo el planeta apoyándole con comentarios positivos, e incluso alguno intentando mandar dinero al chico estadounidense), que también. Generando más de 20 millones de reproducciones en menos de 24 horas desde que su madre lo subió era cuestión de tiempo: el vídeo ha llegado a las cuentas del estrellato norteamericano.

Keaton es el rostro de cientos de miles de chicos cada día, su denuncia pública es un grito de socorro simbólico, y por eso los famosos han querido mostrar su compromiso con la causa… para beneficio del chico.

Stay strong, Keaton. Don’t let them make you turn cold. I promise it gets better. While those punks at your school are deciding what kind of people they want to be in this world, how would you and your mom like to come to the Avengers premiere in LA next year? https://t.co/s1QwCQ3toi — Chris Evans (@ChrisEvans) December 10, 2017

“¿Qué os parecería a tu madre y a ti venir a la premiere de Los vengadores en Los Ángeles el año que viene?". No es un comentario del agente publicitario de Disney-Marvel, sino un mensaje del mismísimo Capitán América. "Sé fuerte, Keaton. No dejes que te conviertan en alguien insensible. Te prometo que todo irá a mejor. Mientras esos canallas de tu colegio deciden qué clase de personas quieren ser en este mundo”.

@Lakyn_Jones Keaton, this is so accurate. Why do people do this? I think your sooo cool Keaton! I wanna be your friend ( but srsly) ur freakin awesome ❤️ — Millie Bobby Brown (@milliebbrown) December 9, 2017

Millie Bobby Brown, coetánea de Keaton, también le ha escrito con cariño. "¡Creo que eres muuuy guay, Keaton! Quiero ser tu amiga. Pero en serio, eres totalmente increíble". La actriz Hailee Steinfeld también se apunta al gesto y le pide al pubescente que la acompañe como cita a la premiere de su próximo estreno, Pitch Perfect 3, una saga que va precisamente sobre la inclusión y aceptación de las personas sean cuales sean sus orígenes, aficiones o aspecto.

Hi @Lakyn_Jones, could you pass this message along to Keaton? ❤ pic.twitter.com/3l8P4fKAqW — Hailee Steinfeld (@HaileeSteinfeld) December 10, 2017

El jugador de fútbol americano Delanie Walker le ha recordado que desoiga las críticas de los abusones para justo después invitarle a él y a toda su familia a ver el próximo partido de los Tennessee Titans, el equipo de su condado.

@DonteStallworth @Lakyn_Jones hopefully my video and the tweets that Keaton have been getting brings awareness to bullying and how serious it is in our school system pic.twitter.com/1Dujv3RxA5 — Delanie walker (@delaniewalker82) December 9, 2017

Mark Ruffalo, Snoop Dogg, Eva Longoria, Ricky Martin, Patricia Arquette, el mismísimo Mark Hamill, decenas de actores, raperos, presentadores de televisión y figuras públicas del país de todo tipo se están sumando a #KeatonJones mientras la hermana del chico se desborda intentando gestionar los agradecimientos que la familia intenta mandar a todos los que les están apoyando.

Little buddy, I was bullied when I was a kid. You are right #ItGetsBetter! You are my own personal super hero. Protect Yo Heart. You got a pal in the Hulk. https://t.co/fRTAENcmV4 — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) December 10, 2017

Keaton-Don't waste time wondering why a bully would be so mean-They're sad people who think hurting others will make them feel better because they really don't like themselves-They're just jealous because you're so smart & handsome❤️Your friend-mh https://t.co/SUMw3OoCTm — @HamillHimself (@HamillHimself) December 10, 2017

Es cuestión de tiempo que Keaton acabe paseando por los telediarios y programas nocturnos norteamericanos exhibiendo el triunfo de su historia. Dejándonos conocer la reacción del chico al ver que las tornas han cambiado y tal vez saciando nuestra curiosidad por conocer cómo se habrán tomado los maltratadores de su escuela haberse convertido en el blanco de repulsa del mundo entero.

We hear you #KeatonJones. I was bullied constantly growing up. And could never have put into words what you have. It does get better. And it gets better because of who are and what you know and how you share it with all of us. Thank you for your courage. https://t.co/P4cCQtkAnB — Patrick J Adams (@halfadams) December 9, 2017

. I need Keaton Jones to appear on Chrisley Knows best , this Kid can change the world and I wanna help him do it .. #keatonbecomesachrisley let’s make this happen .. everyone use the hashtag . — Todd Chrisley (@toddchrisley) December 10, 2017

Pero lo importante también va a ser recordar que por cada uno de estos chicos hay un 99% de víctimas que no lograrán hacer oír su historia más allá de los muros de su escuela, que ninguno de ellos acabará recibiendo un mensaje personalizado del Capitán América ni se harán hashtags para intimidar a los que les molestan.

Lo importante es centrarse en el mal sistémico, luchar colectivamente contra una lacra social que sólo se rompe si velamos por el bienestar da cada Keaton Jones de cada escuela y vigilamos a todos esos niños que provocaron que hace un par de días un chico lo denunciase públicamente.