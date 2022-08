Kitsault, la ciudad fantasma escondida en el interior de Canadá que fracasó por la avaricia minera

La de Kitsault es una historia tan rocambolesca, tan de desmanes, desarrollos meteóricos y defenestraciones aún más aceleradas, que si no estuviera bien documentada parecería una fábula con moraleja: se levantó casi de la nada en los años 70, en Canadá, y antes de que sus colonos se hubiesen adaptado a los rigores del clima ya se había convertido en un pueblo fantasma.

Para entender su crónica fugaz hay que conocer primero la fiebre del molibdeno que sacudió a la industria minera a finales de los años 70. El también conocido como "molly", un metal plateado y resistente, se usaba en aleaciones para reforzar su dureza y aguante frente a la corrosión y no resultaba raro encontrarlo en la proa de los cohetes en plena carrera armamentística.

Tras algún que otro vaivén con los precios y ver cómo en Alaska, EEUU o incluso Canadá había ya yacimientos que mostraban síntomas de agotamiento, el sector decidió buscar depósitos alternativos. Y uno de los buenos lo localizó en la Columbia Británica, en la desembocadura del río Kitsault.

La compañía estadounidense Phelps Dodge sacó la calculadora, echó cuentas y estimó que acogía unas 109 millones de toneladas de aquel preciado metal que se agotaba en otras latitudes.

Eso sí, había un problema grave para explotarlo. El yacimiento estaba en una zona remota, inhóspita y en la que faltaba lo más elemental para poner en marcha cualquiera mina: mano de obra.

La región tenía un interesante pasado minero y de sus tierras ya se había extraído plata, plomo, zinc y cobre. Entre los 60 y principios de los 70, de hecho, algunos mineros habían arañado unas cuantas toneladas de molibdeno. Por aquel entonces los trabajadores llegaban a la reserva en bote desde el cercano pueblo de Alice Arm, situado a solo un par de kilómetros de allí; pero hacia 1979 la localidad estaba ya medio abandonada y no solucionaba el grave problema de la Phelps Dodge.

¿Solución? Crear un pueblo prácticamente de cero.

En juego había mucho dinero, así que el conglomerado estadounidense decidió poner toda la carne en el asador: escogió una amplia planicie, seca, elevada y en un paraje idílico de bosques boreales y fiordos, y se puso manos a la obra para construir 100 viviendas unifamiliares y dúplex, siete edificios de apartamentos, tendido telefónico, cablevisión y una planta de tratamiento de aguas residuales.

Como hubiese sido difícil convencer a los mineros de que se mudasen con sus familias a un lugar remoto solo para trabajar y dormir, sin más distracción que la pesca, la compañía planificó también una oferta de ocio y servicios que daban a Kitsault ya sí, definitivamente, el aspecto de un auténtico pueblo de nuevo cuño. Entre otros reclamos acabó dotándose de un centro comercial y otro comunitario, biblioteca, hospital, una escuela y gimnasio. Incluso tenía su propia piscina.

El material llegaba en barco y se trazaron caminos a través de las montañas.

Las obras arrancaron en 1978 y en un tiempo récord, hacia 1980, con la pintura y el yeso todavía frescos, se mudaron los primeros colonos. En muy oco tiempo Kitsault se convirtió en lo que había planificado Phelps Dodge: un pueblo en toda regla, con sus corros de escolares y sus familias depositando cada mes los ahorros en una sucursal abierta a propósito por el Royal Bank.

El experimento, por desgracia, duró incluso menos de lo que se había tardado en levantar Kitsault.

Y eso ya es decir.

Durante la recesión de 1982 los precios se desplomaron y el panorama cambió de forma radical para el molibdeno. El otrora deseado mineral oscuro perdió interés y, con él, lo hizo la viabilidad de aquel pueblo remoto cuya razón de ser —y base económica— no era otra que la explotación minera.

Año y medio después de su apertura el yacimiento cerró.

