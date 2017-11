La delirante e indignante hoja parroquial de Nules que ataca a todo lo que no sea una familia “normal”

Decía el tuitero Lordo al compartirlo “es que no puedo destacar nada porque todo es alucinante, de la primera a la última línea” y es difícil no sorprenderse uno mismo tanto como lo hacía él y todos los que lo compartían. "Papá, por favor, escucha: llévame a un cole normal. Que este colegio de ahora me está empezando a asustar", empezaba el texto de la hoja parroquial de Nules, de la provincia de Castellón, titulado "Romance de alumno de escuela moderna y avanzada". Y la cosa no se queda sólo en eso.

Adjuntamos documento:

Como ves, un cántico en boca de un pequeño que se siente demográficamente acosado por una realidad plural en la que se ve a niños gestados por inseminación artificial, homosexuales, transexuales, familias monoparentales.

Pero este comentario jocoso, frente a lo que algunos podrían pensar, no ha sido nada bien recibido por la comunidad. Salvo un par de fieles, los comentarios de la página de Facebook de la parroquia han estado estos días poblados de críticas a la dirección de la misma.

Creyentes de toda la vida que no ven con buenos ojos que no se respete al prójimo, padres cristianos con hijos nacidos de inseminación artificial, con amigos homosexuales, gente que es precisamente como la que se retrataba en la carta han aparecido para atacar este “delito de odio”, esta “falta de tolerancia”, este poema “que en nada representa esa caridad fraterna” que debería mostrar un buen católico.

Una comentarista dice: “lo que se pretendía era hacer una defensa a la familia tradicional, pero con ese tono burlesco, irónico, no hay defensa, solo ofensa”.

Aunque la Diócesis de Segorbe-Castellón ha declinado hacer comentarios, a propia parroquia ha rectificado con este comunicado:

Presentamos de nuevo disculpas por un artículo aparecido en la pasada Hoja Parroquial. Reiteramos de nuevo: se publicó de inmediato la actualización de la Hoja Parroquial del pasado domingo desapareciendo un artículo que nunca debía haberse publicado; el cual no manifiesta el pensar del párroco, ni de esta parroquia, ni de la Iglesia. Lejos de nuestro sentir querer ofender a nadie. Si alguien se ha podido sentir ofendido, reciba disculpas.

La Asociación de Madres y Padres de Nules, así como los políticos de la localidad, también se han pronunciado:

La comunidad educativa en conjunto, padres maestros, enseñamos a los niños a vivir la tolerancia y el respeto, a ellos mismos y a los compañeros. No hay niños normales, hay niños diferentes que son iguales entre ellos. La normalidad es el respeto.