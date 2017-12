Los nueve mejores libros de ciencia de 2017 (y otros 14 que no están nada mal)

2017 ha sido un año entretenido. Ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas, pero nadie podrái decir que nos hemos aburrido. Sobre todo, porque el mundo siempre tiene cosas con las que dejarnos la boca de par en par. Hemos recogido las mejores historias científicas que se han publicado durante este año, para que si 2018 se pone aburrido, al menos tengamos algo que leer.

Adiós, 2017. Nos quedaremos con la diversión.

1. 'Inferior' de Angela Saini

No es solo que la ciencia tenga un amplio historial maltratando a las mujeres, es que aún lucha por quitarse ese sesgo de encima. 'Inferior' de Angela Saini es una sobervia biografía del machismo científico y de cómo la misma ciencia ha luchado con uñas, dientes y muchos experimentos para escribir otra historia, la verdadera historia científica de las mujeres.

2. 'Deshaciendo errores' de Michael Lewis

Michael Lewis tiene un talento natural para contar historias complejas y enrevesadas de forma tremendamente atractivas. Suya es 'La gran apuesta', un libro que desentraña la crisis financiera tan bien que hicieron hasta una película. En 'Deshaciendo errores', Lewis nos habla de una amistad que cambió todo, la de Daniel Kahneman y Amos Tversky. Una amistad que fue capaz de coger el edificio de la economía contemporánea y colar dentro a la gente normal. El libro es del año pasado, pero acaba de ser publicado en castellano.

3. 'El dilema del omnívoro' de Michael Pollan

El siguiente plato del menú es este libro de Pollan donde se discuten las implicaciones científicas, políticas, económicas, psicológicas y morales de la comida, la alimentación y la salud. He dudado si incluirlo porque sus argumentos desbordan con mucho el ámbito de lo estrictamente científico: pero era solo un prejuicio. En realidad esa es la verdadera naturaleza de la ciencia: cosas que hacen temblar nuestra concepción global del mundo. Y 'El dilema del omnívoro' lo hace.

4. 'El país donde florece el limonero' de Helena Attlee

'El país donde florece el limonero' es una historia de Italia a través de sus cítricos. El libro está lleno de curiosidades, detalles e historias deliciosas. Sin lugar a dudas, es uno de mis libros preferidos y no solo por cómo está escrito. El libro es una invitación a pensar en la naturaleza como lo que es, un fenómeno netamente cultural, histórico y humano.

5. 'A crack in creation' de Jennifer Doudna y Samuel Sternberg.

Adentrarnos en el corazón de una de las revoluciones científicas más importantes de la historia de la mano de una de sus descubridoras. Eso es lo que plantea "A crack in creation", un libro a medio camino de la historia personal y la provocativa idea de que hoy, gracias a CRISPR y lo que significa, podemos controlar la evolución.

6. 'Como Einstein por su casa' de Javier Fernández Panadero

No me voy a andar por las ramas: Con más de 15 años, siete libros y colaboraciones habituales en los grandes medios de comunicación, Javier Fernández Panadero es uno de los grandes divulgadores en español. Como decía Hernán Casciari de Nick Hornby, Panadero "parece rezar cada noche en voz baja, y lo que repite es, me parece a mí, un mantra de cuatro palabras: ojalá lo entiendan todos". Y vaya si lo consigue: 'Como Einstein por su casa' sabe convertir la ciencia más complicada en algo accesible, fascinante y muy divertido.

7. '¿Funcionan las vacunas?' de Ignacio López-Goñi y Oihana Iturbide

Estamos en guerra. Eso ya nadie lo duda. El movimiento antivacunas ha conseguido infectar el corazón de Europa con enfermedades que teníamos bajo control. Por eso, Internet se nos ha llenado de panfletos y, por eso, necesitamos libros como este que argumenta con el lector con madurez, respeto y ciencia, mucha ciencia. Next Door se está convirtiendo en LA editorial científica en español y este '¿Funcionan las vacunas?' es buena prueba de ello.

8. 'El fin del mundo tal y como lo conocemos' de Marta García Aller

El futuro es un tema mazo complejo: por un lado, nos interesa porque es "el lugar donde vamos a pasar el resto de nuestra vida"; por el otro, es muy difícil hablar sobre él. Al menos teóricamente porque en el libro de García Aller no se nota. Quizás porque ha optado por darle la vuelta al asunto y hablarnos de lo que se acaba para mostrarnos lo que nos espera. 'El fin del mundo tal y como lo conocemos' es imprescindible para tener una visión de conjunto de las cosas que están por venir.

9. 'Los ingenieros de Franco' de Lino Camprubí

Otro de los libros del año, sin lugar a dudas. Se trata de una historia de la ciencia y la tecnología españolas durante el Franquismo que nos aporta muchas claves para entender la ciencia española actual. 'Los ingenieros de Franco' trata muchos temas que van desde los orígenes del CSIC y el desarrollo de Doñana a la búsqueda del hormigón perfecto, pero, sobre todo, es una reflexión sobre cómo relatos tan aparentemente anticientíficos como el nacionalcatolicismo pueden impulsar (y mucho) el desarrollo de la ciencia.

Y otros que tampoco se quedan atrás