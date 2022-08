Los lugares de nacimiento de las personas más famosas de la historia, reunidos en este completísimo mapa

La compañía tecnológica Mapbox ha creado un mapa interactivo en el que aparecen los personajes más famosos de muchas de las localidades, e incluso barrios, de todo el mundo en un arco temporal que va desde el 3.500 a.C hasta 2018 d.C. Para hacer esto posible han utilizado una ingente base de datos recopilada por académicos de las universidades de Columbia, Estados Unidos, la Sorbona, en Francia, o el Laboratorio de Evaluación Interdisciplinaria de Políticas Públicas francés, entre otras instituciones.

El proceso de recopilación de dicha base de datos, sus fines científicos (encontrar información y patrones sociales para entender mejor los mecanismos causales de fenómenos como el crecimiento económico, el desarrollo urbano y cultural o las diferencias por sexos) y sus resultados fueron publicados recientemente en la revista Nature. Los investigadores han basado este trabajo en varias ediciones de Wikipedia y Wikidata.

Esta base de datos no se limita a recopilar nombres y lugares de nacimiento, también incluye un índice de notoriedad para determinar el peso del personaje en la conciencia colectiva. Aquellos que más fama ostentan, generalmente mundial, aparecen con su nombre en mayor tamaño y son los que se ven cuando se aleja la pantalla y los países aparecen más pequeños.

Para determinar el índice de notoriedad de cada personaje, los autores de la base de datos han utilizado cinco variables: número de ediciones en Wikipedia de cada individuo, longitud (en número de palabras) de todas su biografías disponibles en internet, cantidad promedio de visitas a sus biografías en Wikipedia entre 2015 y 2018, número de elementos no faltantes especificados en dichas biografías (se entiende que cuanto más notable es el personaje, más documentación suya habrá para alimentarlas) y el número total de enlaces externos.

