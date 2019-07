Macedonio, euskera o lituano: estos son los idiomas aún hablados hoy más antiguos del mundo

No todos los días se exhibe el documento escrito más antiguo del mundo. Es lo que hizo el museo de El Cairo hace algunos años, cuando puso a la vista de los visitantes al recinto los papiros que unos arqueólogos franceses y egipcios encontraron en 2013. Habían sido Escritos en el 4500 antes de Cristo. Como no podía ser de otra manera, los escritos no hablan del día a día del pueblo o de acontecimientos sin importancia, sino que explican el proceso de construcción de la Gran Pirámide de Giza, y son toda una mina de información.

Que si cuánto ganaban los obreros, cuál era el ritmo de construcción, cómo funcionaba el transporte de los materiales por el mar Rojo... cosas así.

En realidad, es posible que volvamos a tener noticias en breve de más descubrimientos sobre la construcción de pirámides (la ciencia arqueológica ha hecho grandes avances en los últimos tiempos ), pero no parece que vaya a ser tan fácil encontrar documentos escritos aún más arcaicos. El texto físico anterior que se conocía es del 2400 AC , también egipcio, y la mayoría de escritos ancestrales con los que contamos empiezan a aparecer (o a conservarse) sobre el 1400 AC .

Pero esto nos ha hecho pensar en otro asunto. Por supuesto, todos esos documentos suelen contener escrituras descifrables sólo por unos pocos, los estudiosos y traductores que intentan traducir lenguas muertas y desconocidas por los humanos de 2016. Pero, ¿qué idiomas contemporáneos poseen los textos legibles más antiguos de la humanidad? Es decir, ¿cuáles son los idiomas vivos y diferentes más longevos de la tierra?

Y sí, claro. Hacer una lista de los idiomas más antiguos del mundo es hacer trampas por varios motivos. El primero, porque obviamente hablamos de las lenguas que nos han llegado escritas, en un mundo en el que probablemente sigan existiendo miles de documentos por encontrar y cientos de lenguas de las que no hemos hecho registro.

También, porque ningún idioma se mantiene intacto eternamente. No ocurre ni siquiera entre generaciones, mucho menos entre siglos o milenios (y qué divertido sería vernos hablar con un castellano parlante del medievo). Pero sí podemos señalar a aquellos idiomas que han mantenido una autonomía con respecto a las lenguas vecinas y que, pese a su evolución, sigan manteniendo parte de su genoma original 2.000 o 3.000 años después. ¿Qué te dice tu intuición? ¿Serán los más antiguos el chino o el griego? ¿O tal vez el latín o el etrusco?

Hebreo

Esta lengua semítica está viviendo ahora una segunda etapa de revitalización, gracias a los movimientos sionistas potenciados entre el siglo XIX y mediados del XX. El hebreo cayó en desuso sobre el año 400 d.C y se consideraba una lengua muerta , pero encontró después un gran impulso al convertirse en una de las lenguas oficiales del Estado Israelí. La mayoría de judíos actuales hablan un dialecto moderno del hebreo, muy influidos por las lenguas europeas; sin embargo, pueden leer y traducir perfectamente el Antiguo Testamento o la Torah, los documentos más antiguos que se encuentran que registren esta lengua.

Documento más antiguo: siglo II a.C .

Persa

El idioma que se conserva del antiguo imperio persa y ese que se habla de forma moderna lo mismo en Irán que en Kazajistán, Rusia, Azerbaián o Tayikistán.

El farsí o persa moderno, perteneciente a las lenguas indoiranias, encontró su punto de máxima evolución sobre el 800 d.C. , así que muchos ciudadanos árabes podrían hablar con otro de la misma región de hace 1.200 años y entenderse con relativa facilidad. Durante muchos años el persa (el antiguo, que no el moderno) fue el motor de expansión de la cultura musulmana, se hablaba en muchas regiones y entre muchas dinastías islámicas, y fue durante mucho tiempo la lengua franca de la parte occidental del mundo islámico y del subcontinente indio.

Documento más antiguo: siglo X .

Tamil

Miembro de la familia de las lenguas drávidas, que incluye una serie de lenguas nativas del sur y el este de la India principalmente, es uno de los idiomas que mejor se conservan del mundo antiguo , habiéndose mantenido más o menos en su misma forma desde el s. III a.C, fecha de la que tenemos sus inscripciones más antiguas. Es la lengua india más importante del planeta, la 20ª más usada en todo el globo.

Documento más antiguo: siglo XIII .

Islandés

Si quieres aprender a hablar como un vikingo , estudia islandés. A eso apuntan al menos algunos lingüistas, que señalan el alto grado de conservación (o el bajo grado evolutivo) idiomática que durante los siglos ha demostrado el pueblo de esta tierra del norte. El islandés pertenece a la familia de las lenguas germánicas, grupo germánico septentrional y subgrupo de escandinavas occidentales, y es la única lengua de esta categoría que no presenta una variación dialectal.

En lo respectivo al idioma, los islandeses no se han dejado influenciar por pueblos invasores posteriores a los colonos escandinavos, en torno al 1200. Como resultado de esto, y de las similitudes gramaticales entre la gramática moderna y la antigua, los hablantes de la era actual pueden leer sin dificultad escritos de hace ocho siglos, aunque sí es cierto que en el islandés existe un desfase entre ortografía y fonética (ortografía histórica).

Documento más antiguo encontrado: siglo XIV .

Lituano

Junto con el letón, es el único idioma báltico que se conserva hablado en la actualidad. Curiosamente, en los escritos antiguos a veces se denomina como "lituano" a todas las lenguas bálticas en general, y diversos estudiosos lo consideran el gran idioma conservador (de los que se siguen hablando hoy) del indoeuropeo. Es decir, a pesar de haber construido un lenguaje autónomo del protoindoeuropeo común, es la lengua que más se le parece fonética y gramaticalmente.

Cuenta con un extenso número de dialectos para ser un territorio tan pequeño, como el lituano alto (aukstaiciai) y el lituano bajo (zemaiciai).

Documento más antiguo: 1503 .

Macedonio

Fuertemente emparentada con el búlgaro y el serbo-croata , es una de las muchas lenguas que surgieron como segmentación del eslavo común o protoeslavo. Nació en la zona que ahora conocemos como Macedonia y se extendió a los pueblos del norte, intentando convertir a los pueblos eslavos de Europa Central al cristianismo. El macedonio antiguo lo conocemos hoy como antiguo eslavo eclesiástico , y se sigue usando en liturgias cristianas.

Documento más antiguo encontrado: siglo XVI .

Euskera

Su procedencia sigue siendo un misterio, y los estudiosos no se ponen de acuerdo en torno a su origen (hay quien se atreve a decir incluso que está emparentada con el japonés ). Se apunta a que el euskera está emparentado con el idioma aquitano , que se extendía entre el río Garona y los Pirineos, y al que algunos llaman simplemente euskera arcaico. Sí saben dos cosas, es prerrománica y es una de las pocas lenguas no indoeuropeas que se conservan vivas (al menos el batúa, una variante introducida por los organismos vascos hace un siglo) en Europa occidental.

Documento más antiguo encontrado: 1530 .

Una versión anterior de este artículo fue publicada en julio de 2016.