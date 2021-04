La mareante economía de la serie de 'El Señor de los Anillos': 387 millones de euros para una temporada

Han pasado ya 20 años desde que muchos de nosotros vimos embobados en el cine la travesía de Frodo y sus compañeros por la tierra media. Y ahora, el momento que todos los fans de El Señor de los Anillos esperamos está cada vez más cerca. La serie que Amazon lleva años preparando y que trasladará de nuevo la fantasía de Tolkien a la gran pantalla es quizás el evento cinematográfico y seriéfilo más esperado del lustro. Hace unos días, los medios se hacían eco de la abultada cantidad que el gigante tecnológico ha invertido en la primera temporada de la serie y sólo de escucharlo se le ponen a uno los pelos como escarpias: 387 millones de euros.

Sí, la serie ambientada en la tierra media es la más cara de la historia. Y el proyecto es de una envergadura tan grande que ha movilizado acuerdos millonarios entre Nueva Zelanda (localización de la serie) y la compañía. Podemos decir que esta serie son palabras mayores.

La serie más cara de la historia. La producción de sólo la primera temporada la ha costado al gigante minorista unos 386 millones de euros, según The Hollywood Reporter, y entra de lleno en el podio como la serie de televisión más grande jamás realizada. Pero este honor no nos sorprende del todo teniendo en cuenta que Amazon ya se había gastado en 2017 la burrada de 207 millones de euros sólo en asegurar los derechos de la franquicia para llevar a cabo el rodaje de cinco temporadas. Y no es nada nuevo, todo lo que toca la saga parece estar envuelto en oro. La trilogía El Hobbit de Peter Jackson actualmente también tiene el récord de la producción cinematográfica más cara de la historia, con alrededor de 517 millones de euros.

La comparativa. Para que os hagáis una idea de lo que significan estas cifras basta comparar la inversión de Amazon con el coste de otra serie que ha marcado un antes y un después en la narrativa fantástica. La última temporada y más cara de Juego de Tronos costó solo 74 millones (12 millones por episodio). Son cifras abismales, pero comparándolas con lo que se viene no es ni una tercera parte.

Disney gastó alrededor de 83 millones en la primera temporada de The Mandalorian, que también tiene un diseño de producción de calidad destacable. WandaVision, la serie de Marvel que se puede ver en Disney+ cuesta hasta 20 millones por episodio que, considerando que hay nueve episodios actualmente, alcanzaría un máximo de 187 millones. A Kevin Costner le costó aproximadamente 250 millones en 1995 construir una isla completa frente a la costa de Hawái para rodar su mítica Waterworld. Y ya para salirnos de rosca: el gobierno de los Estados Unidos planea gastar 375 millones en 2021 en exploración lunar. Parece que la historia de Tolkien se merecía más que eso.

Nueva Zelanda está encantado. Tal es el impacto de la serie que el gobierno de Nueva Zelanda se ha volcado por completo para que el proyecto salga adelante. Hay que recordar que toda la saga de El Señor de los Anillos se rodó por completo en las preciosas montañas, laderas y lagos del país. Y claro, esto hizo que el turismo allí viviera un boom tras las películas y se mejorara su imagen internacional. Turismo temático de El Señor de los Anillos, claro. Por eso, el ministro de Desarrollo Económico y Turismo, Stuart Nash, señalaba hace unos días que Nueva Zelanda y Amazon han firmado un acuerdo que beneficiará a ambas partes. Por un lado, la inversión de la tecnológica impulsará la economía del país, mientras que Amazon obtendrá un subsidio millonario. ¿Cuánto? 95 millones de euros.

Y es que el país incluso llegó a modificar su ley laboral hace años para la producción de El Hobbit, tras un boicot sindical que amenazaba con interrumpir el rodaje de la película. El gigante de Bezos, que cuenta con ingresos anuales mayores que el tamaño de toda la economía de Nueva Zelanda, da así luz verde a 51.000 noches en hoteles, 76.000 alquileres de automóviles y 29.000 alquileres de camiones y furgonetas para llevar a cabo el épico rodaje de la serie.

Rodaje de El Señor de los Anillos en las montañas de Nueva Zelanda.

¿Qué sabemos? La fecha de estreno está todavía en el aire. Todo apuntaba que estaría lista para finales de 2021, pero la llegada de la pandemia podría haber afectado a sus planes. En la cesión de los derechos se incluye la realización de hasta 5 temporadas pudiendo incluso utilizar material de las películas y la ambientación creada a su alrededor. ¿El director elegido? Juan Antonio Bayona. O, al menos, para los primeros episodios. Bayona es también el director de otras películas como Jurassic World: El reino caído o títulos premiados como Lo imposible. El director español contará con JD Payne y Patrick McKay escribiendo el guión, un dúo que previamente trabajó para crear 'Godzilla vs Kong’ y 'Star Trek 4'.

¿Y Peter Jackson? Él es una de las personas en el mundo que mejor conoce los secretos que envuelven la épica de Tolkien. Fue director de las dos trilogías que han conseguido más de 5.000 millones de euros en taquilla. Aunque, de momento, no se sabe hasta que punto podría estar presente en el proyecto. En una entrevista al periódico ABC , el propio Peter Jackson respondía así a la pregunta sobre su implicación en la serie: "Me llamaron, pero no tengo experiencia en el medio de la televisión. Les he ayudado con el guion, pero una serie de esas características necesita una persona experimentada. Yo estoy entusiasmado con la serie y, desde luego, no he cerrado la puerta a Amazon”.

¿Qué veremos? No se conocen muchos detalles al respecto. Una sombra de secretismo envuelve a la serie desde hace dos años. Y no es de extrañar, el hype de millones de fans depende de ello. De entre las múltiples posibilidades, una de las que más fuerza cobra es la de basarse en el libro 'El Silmarillion', sin embargo tal y como explicaba Variety , en la compra de derechos de Amazon no se incluye 'El Silmarillion', el tercer gran trabajo de Tolkien ubicado en la Tierra Media y publicado después de la muerte del autor. La propia directora de Amazon Studios explicaba que “es algo nuevo y original”. Semanas después de esas declaraciones, desde la cuenta oficial de la serie publicaban un tuit dejando bien claro la época en la que se situará: "Bienvenidos a la Segunda Edad".

Este drama épico se desarrolla entonces miles de años antes de los eventos de las películas, tal y como contaban nuestros compañeros de Xataka en este detallado artículo, y llevará a los espectadores a una era en la que se forjaron grandes poderes, los reinos se elevaron a la gloria y cayeron en la ruina. Donde la esperanza pendía de los hilos más finos y el más grande villano que alguna vez fluyó de la pluma de Tolkien amenazó con cubrir todo el mundo en la oscuridad. Veremos lugares que nos suenan: desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas, a los majestuosos bosques de la capital de los elfos de Lindon, o el impresionante reino insular de Númenor. Todo parece indicar que Sauron será un personaje principal en la serie, ya que su participación en los eventos de la Segunda Edad es muy activa.

Lo que sí sabemos con seguridad es que tiene que darse realmente mal para que Tolkien + 387 millones de euros nos acaben sabiendo a poco. Las expectativas, al menos, están por la nubes.