Las mejores fotografías premiadas en los Sony World Photography Awards 2022

Sony se ha convertido en una de las marcas fotográficas más importantes. Y una prueba de ello es la apuesta por los Sony World Photography Awards 2022. En esta ocasión se premia al fotógrafo del año, a los ganadores de la competición Profesional y a los ganadores absolutos de las categorías Open, Student y Youth. Entre ellos está el español Javier Arcenillas.

Hace un mes anunciábamos los ganadores del premio Open. En esta ocasión conocemos a los premiados de las demás categorías. El más importante, dotado con 25.000$ y cámaras y objetivos de Sony, el Photographer of the Year, ha sido para Adam Ferguson (Australia) por su trabajo 'Migrantes'.

Pero también han reconocido a los que se presentaron a la categoría Profesional donde encontramos el 2º puesto de Javier Arcenillas; al ganador absoluto del Open Photographer of the Year; y a los ganadores del Student Photographer of the Year, el Youth Photographer of the Year y el Outstanding Contribution to Photography, otorgado a Edward Burtynsky por su carrera en el mundo de la fotografía.

Photographer of the Year

El australiano Adam Ferguson no es el autor material de las fotografías de la serie 'Migrantes'. Él no decidió el momento del disparo. Preparó su cámara de formato medio y le dio a cada persona el cable disparador para que ellos hicieran la fotografía.

Migrantes de Adam Ferguson

Una original idea para documentar las vivencias de cada uno cuando ellos consideraran oportuno. Es una forma perfecta de convertir a estas personas en algo más que una noticia para llenar periódicos. Como dice él mismo, es una forma de generar empatía en vez de simpatía con el retratado.

Ganadores de la categoría Professional

Los ganadores, elegidos por jueces experimentados, presentaron un trabajo de entre cinco y diez fotografías sobre temáticas diferentes. Por sus series han recibido un kit de imagen digital de Sony:

ARCHITECTURE & DESIGN

Ganador: Domagoj Burilović (Croacia) por su serie 'Dorf'.

'Nur-Sultan' de Javier Arcenillas

Finalistas: Javier Arcenillas (España); Yun Chi Chen (Taiwán).

CREATIVE

Ganador: Alnis Stalke (Letonia) por su serie 'Mellow Apocalypse'.

© Alnis Stalke, Latvia, Winner, Professional, Creative, 2022 Sony World Photography Awards

Finalistas: Raphael Neal (Reino Unido); Sarah Grethe (Alemania).

DOCUMENTARY PROJECTS

Ganador: Jan Grarup (Dinamarca) por su serie 'The Children of the Financial Collapse in Venezuela'.

© Jan Grarup, Denmark, Winner, Professional, Documentary Projects, 2022 Sony World Photography Awards

Finalistas: Fabian Ritter (Alemania); Win McNamee (Estados Unidos).

ENVIRONMENT

Ganador: Shunta Kimura (Japón) por su serie 'Living in the Transition'.

© Shunta Kimura, Japan, Winner, Professional, Environment, 2022 Sony World Photography Awards

Finalistas: Gideon Mendel (Sudáfrica); Giacomo d’Orlando (Italia).

LANDSCAPE

Ganador: Lorenzo Poli (Italia) por su serie 'Life on Earth'.

© Lorenzo Poli, Italy, Winner, Professional, Landscape, 2022 Sony World Photography Awards

Finalistas: Andrius Repšys (Lituania); Gareth Iwan Jones (Reino Unido).

PORTFOLIO

Ganador: Hugh Fox (Reino Unido) por su presentación 'Portfolio'.

© Hugh Fox, United Kingdom, Winner, Professional, Portfolio, 2022 Sony World Photography Awards

Finalistas: Julian Anderson (Reino Unido); Anna Neubauer (Austria).

PORTRAITURE

Ganador: Adam Ferguson (Australia) por su serie 'Migrantes'.

© George Tatakis, Greece, 2nd Place, Professional, Portraiture, 2022 Sony World Photography Awards

Finalistas: George Tatakis (Grecia); Brent Stirton (Sudáfrica).

SPORT

Ganador: Ricardo Teles (Brasil) por su serie 'Kuarup'.

© Ricardo Teles, Brazil, Winner, Professional, Sport, 2022 Sony World Photography Awards

Finalistas: Adam Petty (Australia); Roman Vondrouš (República Checa).

STILL LIFE

Ganador: Haruna Ogata (Japón) y Jean-Etienne Portail (Francia) por sus series 'Constellation'.

© Haruna Ogata & Jean-Etienne Portail, Japan, Finalist, Professional, Still Life, 2022 Sony World Photography Awards

Finalistas: Cletus Nelson Nwadike (Suecia); Alessandro Gandolfi (Italia).

WILDLIFE & NATURE

Ganador: Milan Radisics (Hungría) por su serie 'The Fox’s Tale'.

© Milan Radisics, Hungary, Finalist, Professional, Wildlife & Nature, 2022 Sony World Photography Awards

Finalistas: Federico Borella (Italia); Oana Baković (Rumanía).

Open Photographer of the Year

Después de un mes, conocemos al ganador absoluto del concurso Open. Una de las fotografías más llamativas, la del caballo mustang en blanco y negro, de Scott Wilson (Reino Unido) ha recibido un premio de 5000$ y un kit de imagen digital.

© Scott Wilson, United Kingdom, Winner, Open, Natural World & Wildlife, 2022 Sony World Photography Awards

Student Photographer of the Year

Ezra Bohm (Países Bajos) de la escuela de fotografía Nederlandse Acedemie voor Beeldcreatie, ha recibido su premio por la serie 'The Identity of Holland', en la que retrata a unas comunidades holandesas que mantienen una forma de vida tradicional.

© Ezra Bohm, Netherlands, Student Photographer of the Year, Student, 2022 Sony World Photography Awards

Youth Photographer of the Year

Es un premio que se da a los fotógrafos más jóvenes que se presentan. En esta ocasión ha sido para Tri Nguyen (Vietnam). Este fotógrafo de 18 años presentó una fotografía en la que un joven aparece iluminado por una luna artificial.

© Tri Nguyen, Vietnam, Youth Photographer of the Year, Youth, 2022 Youth competition - Portraiture, 2022 Sony World Photography Awards

Outstanding Contribution to Photography

Este premio es un reconocimiento a toda una carrera. En esta ocasión ha sido para el canadiense Edward Burtynsky, uno de los autores más comprometidos con la representación de la crisis medioambiental. Con más de cuarenta años de carrera, sus reconocidas series muestran la huella del hombre que rompe la naturaleza con sus infraestructuras industriales que cicatrizan la tierra.