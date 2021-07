Miss Vaca, el mejor concurso televisivo (¡y gallego!) que aún no conoces y que está arrasando

Desde Lugo, Pontevedra, A Coruña y Ourense, vianesas, cachenas y frieiresas concurrieron en la decimotercera edición de Miss Vaca, el show retrasmitido por la televisión pública gallega TVG, pero sólo una raza batió el oro, una rubia de mirar calmado llamado Teixa, que pulverizó a las aspirantes Varela, Pucha y Nogueira. Su propietario, José Antonio Ferreiro, se llevó sólo 600 euros como premio simbólico, pero todo podría ir cambiar para los ganadores de las futuras ediciones a medida que el certamen se vaya consolidando como cita ineludible para las audiencias interneteras. La resmanía, parece, está en plena expansión.

Drag Race España estará muy bien pero en Galicia tenemos Miss Vaca 2021 and I think that's beautiful https://t.co/G7L2y8OT2E