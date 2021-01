La nevada de nuestras vidas: el histórico temporal de nieve en el interior de España, en imágenes

Pasarán los años, quizá las décadas, y seguiremos contándole a nuestros nietos que un día sufrimos o disfrutamos, en función de a quién preguntemos, las nieves de "Filomena". El temporal que asola el interior de la península ibérica se ha saldado, como estaba previsto, con una de las mayores nevadas de la historia reciente de España. Regiones y ciudades habitualmente ajenas al fenómeno han amanecido hoy sábado cubiertas por un espeso manto blanco. El ejemplo más paradigmático es Madrid, a esta hora colapsada en su totalidad con más de medio metro de nieve.

La capital no es la única gran ciudad paralizada por Filomena. También Zaragoza, Logroño, Pamplona y otras ciudades del interior, no siempre familiarizadas con el blanco elemento, disfrutan hoy de un día histórico. Similares palabras se pueden esbozar de las poblaciones que salpican el Sistema Ibérico, donde las nieves han sido copiosas desde antes incluso de la noche de Reyes. Cuenca, Ávila o la provincia de Soria disfrutan hoy del aspecto genuino del invierno europeo, tan gélido, tan blanco.

A la excepcionalidad de la nieve debemos sumar un desplome de las temperaturas igualmente histórico, este más repartido a lo largo de la península. El récord establecido por el Estany Gento en 1956 (-32º C) fue superado primero por una estación de Baqueira (-34,1º C) y después por otra en Viega de Liordes, León (-35,6º C). Ambas son oficiosas y poco representativas de las experiencias diarias de los españoles, al situarse en puntos deshabitados a gran altitud (la de Picos de Europa, por ejemplo, en un valle a más de 1.800 metros de altura).

En cualquier caso, ambos registros evidencian las excepcionales circunstancias meteorológicas que aún hoy atraviesa buena parte de la península, descontando ya las copiosas nevadas que dejaron varios metros de acumulación en algunos puntos de la cornisa cantábrica (cuyo lucimiento durante los últimos días, cuando ya ha salido el sol, ha sido espectacular). La concatenación de bajas temperaturas y la llegada de una borrasca desde el sur, cargada de humedad, ha resultado en una España teñida de blanco cómo sólo en muy pocas ocasiones se recordaba.

Las fotografías y los vídeos son, por tanto, históricos. Aquí van algunas de ellas.

Madrid lleva dos días cubierta de nieve

(Juan Medina/Reuters)

Las principales vías de acceso a la ciudad han quedado colapsadas

(Juan Medina/Reuters)

Lo que también incluye a Barajas

(Juan Medina/Reuters)

Hay más 30 centímetros de acumulación en la ciudad, inédito desde hacía décadas

(Sergio R. Moreno/GTRES)

El sábado la ciudad ha amanecido con un aspecto digno de otras latitudes

(Sergio R. Moreno/GTRES)

Ejercicio de agudeza visual: ¿Madrid o Irkutsk?

(Sergio R. Moreno/GTRES)

La nieve ha resquebrajado a muchos árboles

(Sergio R. Moreno/GTRES)

La mayor parte de la ciudad requiere cadenas para circular

(Sergio R. Moreno/GTRES)

Digamos que coger el coche no es muy recomendable

(Sergio R. Moreno/GTRES)

Repartos y transportes han quedado paralizados

(Paul White/AP)

La última ocasión en la que Madrid sufrió una nevada así data de principios de los '70

(Daniel González/AP)

Escenario de fotografías históricas

(GTRES)

La nieve se extiende por todo el norte de de España, incluida Pamplona

(Álvaro Barrientos/AP)

Numerosas carreteras, entre ellas algunas vías principales, han quedado cortada

(Álvaro Barrientos/AP)

Un fin de la Navidad teñido de blanco

La nieve también ha colapsado el norte del país, como los Ancares gallegos

(GTRES)

En Ávila los exteriores de la muralla se convirtieron en un patio de recreo

Un gran parque temático pic.twitter.com/KDXKG7HXo2 — Luis Miguel Torres 🌾 (@Luismitorres) January 8, 2021

Algunos aprovecharon para practicar el trineo por tiro

Para el esquí en modalidad urbana

Para el descenso olímpico

O para el de fondo, con encargo incluido

Un repartidor de Glovo con esquís en Madrid 😐 pic.twitter.com/U2Pseln0MJ — SocialDrive (@SocialDrive_es) January 8, 2021

Hay gente que se lo ha tomado muy en serio

(Sergio R. Moreno/GTRES)

Quizá la mejor forma de entender la magnitud de Filomena: desde el aire