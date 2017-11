No es sólo impresión tuya: Instagram se está llenando de Cabronazis

¿Cómo de sencillo es apropiarse del trabajo ajeno en Internet? Lo suficiente como para que haya gente dedicándose profesionalmente a ello durante años con impunidad. Y esto, que no es nuevo, está empezando a llegar también a los canales donde más protegidos nos creíamos frente a estas prácticas.

Todos conocemos a Cabronazi. También a Filosoráptor, Jaidefinichon o Humor Andaluz. Sus cuentas en Facebook atraen a cientos de miles o millones de personas que los ven como una fuente constante de diversión y entretenimiento. Para la mayoría su talento no es tanto el ser ingeniosos (aunque de todo hay, también quien cree que las ideas que plasman son suyas) como funcionar como filtro. Son selectores.

Pero desde hace unos meses estamos viendo cómo esto le ha llegado a una nueva plataforma, esa donde conectamos con nuestros amigos a un nivel más personal y donde más nos exponemos a nosotros mismos: Instagram.

¿Has presionado alguna vez el botón de búsqueda de la red social visual por antonomasia? Ahí encontrarás fotos que han gustado a tus amigos y otras instantáneas sobre temas relacionados con tus intereses. Pero hay una parte aún más caótica y primitiva: los videos.

Dejarse llevar por su contenido es como viajar a Facebook, lleno de saqueadores que suben fragmentos de contenido altamente viralizable. Los temas los hemos visto mis veces antes: deportes de riesgo, retos absurdos, dibujantes que provocan el efecto Wow, trucos de magia y otra serie de eventos que despiertan en nosotros una fascinación muy rudimentaria pero efectiva. Son emociones básicas, pero universales.

Algunos ejemplos de cuentas de este estilo que prodigan entre los hispanoparlantes son @humortipico, @humorlatino, @antitaurin0s, @lamafiadeledit o @tusrisastv. Las más importantes a nivel internacional son @FuckJerry, @Unspirational, y por encima de todas las demás está @TheFatJewish, con más de 10 millones de seguidores.

Pero verdaderamente son miles. Se multiplican, sobre todo, especializándose en pequeños nichos: si te gusta el arte y la decoración puedes pasarte por @artevm, @art_daily o @arts.hub y comprobar el efecto. Es decir, que sean cuales sean tus intereses, algún "Cabronazi de Instagram" va a estar ahí para alimentar tu *feed* con cosas que la plataforma cree que te importan, provocando que en vez de seguir a cada cuenta particular ayudes a hacer crecer a un agregador de contenido.

El modus operandi es idéntico a Facebook: sin identificar al creador original o apenas dejando una nota ridícula en los márgenes, se bajan algún video interesante de una cuenta más modesta, ponen multitud de hashtags (cuidadosamente estudiados) y te animan a compartirlo. Algo que, por supuesto, mucha gente hace.

Este podría no ser un ejercicio reprochable. Podríamos pensar que ayudan a visibilizar el trabajo ajeno. Pero son muchas las veces que les han pillado haciendo pasar por propio lo que no lo es. Cuando sí identifican la fuente original tampoco importa demasiado: casi ninguno nos tomamos la molestia de felicitar o compartir esos pequeños canales.

