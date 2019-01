No poder repartir cerveza y otros increíbles fenómenos que sufre o podría sufrir EEUU por el vórtice polar

Estados Unidos está en alerta por el vórtice polar. Los termómetros de Chicago llegaron a marcar ayer los -28º, dejándonos imágenes de trabajadores prendiendo fuego a las vías de los trenes para que no se estropeasen por el tiempo y de trabajadores de correos abandonando su vieja premisa de mantener el reparto sin importar las condiciones atmosféricas. Las agencias meteorológicas ya han alertado de que las temperaturas podrían desplomarse hasta los -40º, dejando sensaciones térmicas en las Dakotas, Wisconsin o Minnesota de -56º.

It's been so cold in Chicago that workers set fire to railroad tracks just to keep the trains moving. The extreme cold — around -22 F Wednesday morning — can cause rail defects. https://t.co/7NG3VKuPYV pic.twitter.com/Bd15ZZUged

En este país son bien conocidas las temperaturas de -30 y -35 grados, pero un pueblecito de Canadá, Snag, en Yucon, registró cómo podría ser la vida a -63º (reales, no percibidos) en febrero de 1947, convirtiéndose así en la región más fría de la historia de Norteamérica desde que hay registros metereológicos. Estos son algunos de los incidentes que, si todo continua según lo previsto, podrían sufrir los estadounidenses en los próximos días… y muchas otras personas en el futuro de la deriva climática en la que nos encontramos.

Sí, puedes salir a la calle a -60º, pero los hombres de Snag tenían que tomar extremísimas precauciones. Nada más salir de tu casa tus ojos empezarán a llorar. A los cuatro minutos de estar a la intemperie tu pelo, nariz y boca se congelarán. No puedes respirar por la nariz, que queda inutilizada, y si lo haces por la boca, mientras metes por tu garganta ventoladas heladas, debes tener cuidado de no respirar con mucha intensidad bajo riesgo de quemar tus pulmones.

Al menos puedes contentarte con contemplar una de las imágenes más hermosas: que se te caiga el aliento. El aire de una tos o un estornudo se convierte rápidamente en polvo, y al precipitarse contra el suelo nevado provocará un ruido similar al de la rotura de un vaso de cristal.

Y eso en caso de que tu aliento pueda caer, porque como señalaron también algunos vecinos, el rastro de sus bocanadas podía quedarse suspendido en el aire durante varios minutos, creando un rastro visible del movimiento de cada persona durante el último cuarto de hora.

Debes evitar correr a toda costa, o te arriesgas a que se congelen tus córneas. También, al cabo del tiempo, puedes ir perdiendo el juicio, ya que en caso de hipotermia, el hipotálamo, la parte que se encarga de cuidar de la temperatura corporal, puede ir desconectando mecanismos que afectan a la toma de decisiones y a la coordinación corporal. Curiosamente, una de las señales que se encuentran en algunos de los casos de personas muertas por congelación es que, en sus últimos instantes de vida, se han quitado la ropa.

El metal puede romperse, la madera se vuelve rocosa, el caucho adquiere las cualidades del cemento y las ventanas de los edificios estallan. La gente de Snag señaló que no podían intentar recolocar los arneses de los perros bajo riesgo de que se les rompiesen. Si intentas picar hielo con un hacha te arriesgas a que tu hacha rebote y te golpee a ti mismo. Hay vídeos de gente que, bajo las heladas, puede clavar clavos con peras.

Algo de lo más habitual es tener que poner gasolina a quemar debajo de un coche durante veinte minutos sólo para que el aceite se caliente lo suficiente para poder ponerlo en marcha. Tampoco es tan extraño que la gente se quede encerrada dentro de los vehículos debido a la congelación de la estructura. Por increíble que parezca, a bajas temperaturas tu neumáticos pueden romperse debido al aumento de presión.

Algunos ciudadanos de Chicago ya están informando de estallidos en el suelo, ruidos similares a la explosión de petardos. Es un efecto de los sismos de hielo, efecto causado por el agua congelada que pone en tensión la tierra a su alrededor y que eventualmente acaba detonando.

Did you hear loud booms this morning that sounded like someone dropped something in your house or set off a big firecracker? It is called a frost quake and is caused by the rapid freeze of the water in the ground.#Cleveland #Weather @WEWS pic.twitter.com/y6rlIzPqda