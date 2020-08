Nos hemos reído durante años de la "vecina de Valencia". Ahora su hijo expone su terrorífica historia

“APM? – Las vecinas locas”, “Las míticas vecinas locas de Callejeros”. Isabel y Vicenta, dos habitantes contiguas de la calle Estrella de Valencia, forman parte desde hace quince años del folklore televisivo español, de nuestra propia historia profunda, esa en la que una señora vestida con bolsas de basura que se lamenta de que la otra le tira orines y la llama “puta, puta, puta, sin ser yo nada de eso” es carne de memes, disfraces en Carnaval y hasta cameos en series de Netflix.

La perspectiva que produce el paso del tiempo impide que miremos hoy de la misma forma que entonces lo que vivieron estas dos mujeres. Con más fundamento nos lo acaba de confirmar en Twitter Jesús, el hijo de Isabel, que después de un montón de años ha querido contarnos en primera persona cómo se vivió un calvario que estuvo más de dos lustros en los juzgados, con más de 4.000 páginas de sumario y con una sentencia condenatoria en 2013 para la persona que le hizo la vida imposible a su madre.

En su hilo Jesús cuenta que sufrió doblemente. Por un lado, que se ridiculizada en televisión a su madre cuando lo que hacía era contar la crónica del horror diario que sufrían, lo que todo el mundo se tomó a cachondeo. En segunda instancia, por los propios ataques de la vecina Vicenta: como constató la sentencia, la mujer se pasó un tiempo tirando heces, disparándoles pis con una pistola de agua, insultándoles o destrozándoles la puerta, entre otras muchas lindezas.

Mi infancia estuvo condicionada desde muy pequeño por los sucesos que tanto se han dado a conocer en la TV. Sin embargo, me dolió en el alma que se ridiculizara así a mi madre y se formará un circo. No se dio a entender el miedo que pasábamos cada día, en nuestra propia casa.

“Recuerdo un día por la mañana que mi madre volvía de comprar y la vecina se le abalanzó y empezó a arañarle la cara. Mi madre pedía auxilio en medio del rellano, mientras yo la oía a través de la puerta. No podía parar de llorar y de sentirme impotente. Tenía 7 años”, explica, también que, aunque el traje de bolsas de basura fuese muy gracioso, se trataba de una señora que estaba tirándole lejía o productos químicos, tanto a ella como a sus hijos, y que podía haber perdido la visión.

Asumo que mi madre es un meme nacional y no me importa. Me duele cuando la gente se burla de ella, pero entiendo que no lo hacen con maldad porque no conocen la historia completa.