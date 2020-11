La nota de las velas perfumadas se ha desplomado en Amazon. El motivo, el obvio: el coronavirus

Todo empezó como un agudo comentario. Un tuitero, TerriDrawsStuff, comentó que estaba divagando por las opiniones de una tienda virtual, topándose con un montón de “mujeres indignadas” porque las velas aromáticas que habían comprado en estos meses carecen de fragancia. Al parecer los productos de la tienda a la que hace referencia, Yankee Candle, deben tener un olor muy fuerte y distintivo, por lo que se desprende de los comentarios en Reddit. El tuitero sentencia: “me pregunto si también han sentido en los últimos días que su temperatura es un poco alta o que lo que comen no sabe a nada”.

I couldn’t just walk past this Tweet, so here is some fun #dataviz Scented candles: An unexpected victim of the COVID-19 pandemic 1/n https://t.co/xEmCTQn9sA pic.twitter.com/tVecEiX5Jc

Kate Petrova, investigadora del desarrollo de adultos en Harvard, dio rigor informativo a su ocurrencia. Hizo varias búsquedas relacionadas con las velas aromáticas más compradas (y por tanto de las mejor valoradas) en Amazon en los últimos tres años. El declive en las notas a partir de que diese comienzo la pandemia es evidente, pasando de la media ponderada de 4 estrellas a comienzos de 2020 a las 3.3 de ahora, cuando la caída en las valoraciones de las velas sin olor ha sido diez veces menor. Tan gracioso como eso es ver una correlación entre los comentarios que mencionan la falta de olor del producto y las olas del coronavirus.

Very cool! I just did a quick UK amazon perfume version. Not as nice as yours, but a hint of signal may be there too :) pic.twitter.com/78xUmvnyV9