Nueva oportunidad laboral para escritores de ciencia ficción: imaginar amenazas para el ejército francés

"Imaginar más allá", así se llama el nuevo y revolucionario informe de defensa elaborado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas francés. Nuestro país vecino quiere dar un vuelco disruptivo a su forma de mejorar su ejército, el quinto más potente del mundo. En lugar de enfocarse a la simple compra o mejora de los equipos, también quiere adelantarse a los acontecimientos. ¿Cómo? Con la imaginación.

El "Red Team": entre la batería de mejoras planteadas, una de las más llamativas es el Equipo Rojo, una unidad de cuatro o cinco escritores de ciencia ficción que trabajarán para proponer escenarios que no hayan sido pensados antes por los estrategas militares del país europeo. Como en una partida de rol, los escritores, desde la más estricta confidencialidad, trabajarán simulando posibles huecos que querrán usar las organizaciones terroristas o ejércitos extranjeros para herir Francia.

Inteligencia artificial, drones, hackers... Como si de un capítulo de Black Mirror se tratase, todos los flancos pueden valer.

¿Antecedentes? Sí. Por supuesto, muchos artistas, como Verne , se han adelantado con su ingenio a los inventos del futuro, pero también los escritores han estado al servicio de los estados, como cuando Isaac Asimov trabajó para la Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación del Departamento de Defensa de Estados Unidos para realizar un estudio y conseguir los enfoques más creativos para un sistema de antimisiles .

via @PerilofAfrica Is This Just Fantasy? French Government Assembles Team of Sci-Fi Authors to Predict Future Threats: Also on display at the Bastille celebrations was the futuristic-looking Nerod F5 microwave jammer, a rifle-shaped weapon designed to… https://t.co/HoDbvgLait pic.twitter.com/0HUw9mWsuo