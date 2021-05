Obama declara que ha visto OVNIs. El Pentágono dice que el tema es más serio de lo que podríamos pensar

Tras una petición del Senado de EEUU, el Departamento de Defensa y las agencias de inteligencia están a punto de entregar (mediados de junio) un informe histórico sobre los avistamientos de OVNIs. Al parecer los servicios militares llevan años recopilado imágenes, datos y testimonios sobre objetos voladores que no pueden explicar, y el rumor dice que se hará público algún hallazgo importante en este campo.

Los antecedentes. No sería la primera vez que el país se abre oficialmente a esta hipótesis. En abril del año pasado, y por la circulación que se estaba produciendo de unos vídeos filtrados y para "aclarar lo sucedido", Defensa publicó unas grabaciones de tres avistamientos, una de 2004 y dos de 2015, confirmando así que lo que habían visto millones de espectadores era legítimo. En el primero, popularmente conocido como FLIR1, se ve un objeto de forma oblonga que se acelera fuera de la vista de los sensores. En Go Fast vemos un objeto que vuela veloz sobre la superficie del agua. Se difundió que estos vídeos formaban parte del programa militar secreto de "Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas".

Es decir, que el Gobierno lleva años estudiando esto de forma específica. El portavoz de la Marina Joe Gradisher dijo entonces que los militares veían estos eventos con relativa frecuencia, pero que debido al estigma que acarreaban no solían informar de ellos.

La entrevista en CBS. No es esta cadena de televisión la primera en relanzar el interés por el tema en el último lustro (he aquí unas cuantas publicaciones en The New York Times al respecto), pero sí la que ha prendido la mecha entre la opinión pública con la emisión de un programa especial la semana pasada. En el episodio se entrevistaba a varios testigos de primer nivel, aunque se ha descubierto a posteriori que también se dio espacio a alguna fuente no fiable. Una de ellas es Luis Elizondo, un veterano del ejército que aparece de forma recurrente en los medios de comunicación como "experto" en OVNIs. No se tiene constancia de que haya trabajado junto al Departamento de Defensa en este área específicamente.

Sí apareció Barack Obama, una fuente más fiable, que dijo lo siguiente: "Lo que es cierto, y lo digo totalmente en serio, es que hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son, no podemos explicar cómo se movieron o su trayectoria". El documental, no obstante, ha despertado varias críticas entre otros periodistas especializados en la materia: desde la asunción previa (y sesgada) de que todo "objeto no identificado" es extraterrestre hasta la recurrencia de las mismas fuentes (a veces discutibles) en todos los reportajes sobre el asunto.

Pero no son tonterías. Después de que Defensa anunciase que iba a publicar el informe, John Ratcliffe, ex director de inteligencia de Donald Trump, fue entrevistado en Fox News. Le preguntaron si creía que el informe estaría a la altura de las altísimas expectativas de la gente. Ratcliffe redobló la apuesta. Dijo que la publicación revelaría que sean producido "muchos más" avistamientos de los que se habían discutido, que esos objetos voladores "son difíciles de explicar, sus movimientos son difíciles de replicar, no tenemos tecnología para ello y viajan a velocidades que superan la barrera del sonido sin un boom sónico".

Para rematarlo, Ratcliffe sentenció: no se trata de testimonios comunes, sino fenómenos registrados por las máquinas más evolucionadas con las que cuentan los ejércitos del mundo.