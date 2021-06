Obvio que las mujeres sí son graciosas: 16 cómicas españolas muy por encima del nivel de La Chocita del Loro

¿Quién nos iba a decir que en pleno 2021 alguien podría alegar que las mujeres, así en bloque, no tienen gracia? ¿Que no son lo suficientemente buenas como para entretener durante un par de horas al español medio? Peor aún, ¿que quienes lo digan sean los responsables de una de las salas más importantes de España y, por tanto, tal comentario provenga de gente que debería estar al día de lo que está pasando en la escena?

La polémica de La Chocita del Loro ha dejado alucinados a la mayoría de miembros del sector de ambos sexos. Decir que todas las cómicas españolas sin excepción no son lo suficientemente buenas para el nivel de su local, es más, atreverse a presagiar que es una cuestión de “uno o dos años más” que se mantengan haciendo callo en los márgenes hasta que eclosionen en profesionales de plena competencia, es algo más que sexista, es una lectura distorsionada de la realidad.

Si nos fijamos en los datos, la situación podría ser más bien la contraria, una en la que las audiencias estén premiando el buen hacer de las humoristas antes que el de ellos, sobre todo en lo relativo a lo que podríamos tildar de clase media humorística. Sí, es cierto que en el mainstream televisivo y de la Gran Vía sean sobre todo varones los que ocupen los primeros puestos, pero decenas (tal vez centenares) de cómicas están capitaneando y nutriendo las bases de la industria.

Algunas graciosas han señalado que, mientras ellas venden todas las entradas de sus próximas funciones en cuestión de días, los de la Chocita tienen que rebajar el precio de sus sesiones en su página web. Porque hay que recordar que no es que hayan dicho que el humor que hacen las cómicas no es el estilo del público de su club, o que su política de contratación no quiere potenciar a mujeres. Lo que han dicho es que las candidatas, simplemente, no dan la talla. Repasando algunos números disponibles en su canal de YouTube a modo de promoción de lo que puedes encontrarte cruzando sus puertas, tampoco es que estemos hablando de que cuenten entre sus filas con los próximos Louis C. K.

El stand-up de mujeres es como el de los hombres, no una masa uniforme conglomerada en torno a la experiencia de su género, sino tan diverso en sus intereses y registros como estás acostumbrado a ver en los shows de toda la historia de la comedia, por lo que encajarlas a todas bajo una misma lista como la que dejamos a continuación, “mujeres cómicas”, no tiene ningún sentido salvo para contestar a quienes no encuentran nombres para rellenar su programación. No son todas las que son, apenas un sumario de las voces más interesantes y exitosas en lo suyo del momento, pero sí son suficientes para refutar tan trasnochadas controversias.

Las de Estirando el Chicle

Victoria Martín (Living Postureo) y Percebes y Grelos (Carolina Iglesias). Aunque sólo sea por sus hitos recientes, merecerían un artículo aparte. Se conocieron hace unos años en un programa de Los 40 Principales, donde ya cada una de ellas hacía gala de una personalidad cómica, y decidieron unir fuerzas y química para elaborar Estirando el chicle, que es hoy en día el podcast más escuchado de toda España, tanto de comedia como de cualquier otro género. Por hacernos una idea, detrás de ellas están El Partidazo de la COPE, Nadie Sabe Nada, Es la Mañana de Federico o La Vida Moderna. Y han logrado esas cifras prácticamente sin ningún respaldo detrás. Por supuesto, también hacen funciones en directo del programa en tipos sitio el Palacio de la Prensa de Madrid.

Soy una Pringada

O Esty Quesada. Youtuber que necesita pocas presentaciones pero a la que también podríamos considerar una estimable monologuista al margen de esa faceta. En la anterior (y polémica) ceremonia de los Premios Feroz, el fragmento de esta joven vasca, escrito por ella misma, fue de lo más bestia, incómodo y refrescante que se recuerda en la stand-up española reciente.

Penny Jay

O Sara García, que hace un humor feminista bastante combativo, pero que nos interesa sobre todo aquí por su faceta como artífice de Riot Comedy Fem, una productora de comedia femenina que viaja por toda España, llena salas grandes y pequeñas y ha servido tanto para consolidas a algunas de las cómicas más relevantes del panorama actual como para crear un espacio alternativo precisamente a esas salas del tipo de La Chocita que nunca iban a permitir hacer ese tipo de números. Su éxito es toda una lección empresarial y la prueba de que había un espacio que llenar.

Las de Deforme Semanal

Se empezó a ver juntas a Isa Calderón y Lucía Lijtmaer en eventos del tipo Princesas y Darth Vaders hace cinco o seis años y desde entonces forman un equipo cómico imparable. Suyos son los shows en directo de Deforme Semanal, una especie de late night feminista con mucha ironía y mucha cultura que cuelga el cartel de sold out cada dos por tres y que en un universo alternativo ocuparía el espacio que ocupa hoy en día en el mainstream Broncano. Como no paran, también hacen un podcast semanal, que también es de los más oídos del país.

Susi Caramelo

o Susana Cabero Jaén. Hace dos años se hicieron virales las intervenciones de una reportera del programa Las Que Faltaban de #0 de Movistar que parecía no estar bien de la cabeza, más bestia incluso que las famosas entrevistas callejeras de Caiga Quién Caiga. Esas muestras de frescura y desparpajo han continuado en los diferentes números cómicos que realiza en directo y le han ganado la presentación de su propio programa de próximo estreno en la plataforma española.

Martita de Graná

Llena estadios de 2.500 personas, que acogen su humor clásico, del de toda la vida, con el músculo bien ejercitado y con bien de acento granaíno. No intentes sacar entradas para sus shows para antes de agosto porque no las vas a encontrar. Y sí, sin dejar en el ropero su mensaje feminista antes de subir al escenario.

Henar Álvarez

Si hay a día de hoy una reina indiscutible del humor costumbrista heredero precisamente de la misma estirpe que promulgó El club de la comedia (la misma fuente de la que beben los cómicos de La Chocita del Loro) esa es Henar, que en su programa de Buenismo Bien en La Ser suelta perlas sobre la guerra de sexos día sí día también para estupor y catarsis de los oyentes e incluso del resto de compañeros de programa.

Paula Púa

Como cuentan en una reciente entrevista para El Confidencial, empezó a hacer stand-up hace tres años y hoy Comedy Central, la misma cadena que popularizó el arte del monólogo en nuestro país, la ha seleccionado como uno de los diez talentos emergentes de su Stand Up 3000. Tiene también su propia sección en Los felices veinte, el programa presentado por Nacho Vigalondo y Aníbal Gómez.

Gakian

Se hizo famosa en redes sociales con un género de comedia digital muy concreto: los sketches con doblaje por encima imitando los puritanos doblajes al castellano de los anuncios televisivos y series de nuestra infancia. Esto le sirvió de plataforma para abrir su mundo interior, muy marcado por la atracción hacia lo extremo y la ansiedad subyacente de la vida contemporánea. Tiene libros con Planeta, codirigió durante un tiempo el Late Night Los Felices Veinte y es la autora del famoso vídeo “Los condones con estrías son basura”, historia de Internet.

Perra de Satán

O Beatriz Cepeda. Se descubrió en Twitter donde es bastante famosa, se la ha visto, entre otros, en el programa de La Commedia de Ignatius Farray y en el Fem Comedy de RTVE, conduce desde hace un par de años un podcast de éxito junto a Enrique Esnórquel y el dúo se estrena este mismo mes con un espectáculo en vivo en el Teatro Reina Victoria de Madrid, con el aforo ya completo.

Lorena Iglesias

Si lo que estabas buscando en esta lista es algo experimental, aquí la tienes. Esta artista con amplia trayectoria en distintos medios, incluido el cine, describe su humor como “alucinado pasivo-agresivo”, tal vez la mejor manera de explicarle a un extraño los Necroshows que realizaba (cuando se podía) cada miércoles en el bar madrileño La Estupenda.

Esperansa Grasia

O Gema Palacio. Si Goyo Jiménez ha hecho toda una carrera gracias a la parodia de los clichés del cine norteamericano, Esperansa Grasia es su heredera directa, donde Juanjo y su sobreprotectora madre de acento andaliz arrasan en Tiktok. Como tantos otros usuarios de la red social china, su fama le está llegando de forma muy efervescente, un millón de seguidores en menos de un año.

Lala Chus

O Laura Yustres. Simplemente la persona que mejores vídeos de reacción de otros vídeos sabe hacer de todo Internet. Si no conoces su sketch sobre el Robot Emilio, eres un afortunado por poder verlo por primera vez. Ha hecho conectar emocionalmente con sus referencias infantiles (Pryca, Caja Rural, Ana y los 7) a toda una generación de españoles millennials, pero es posible que los chistes cortos no sean el aterrizaje final de su carrera, ya que también está entrando en el mundillo de la interpretación.

Car de Lorenzo

Una de las que más está despuntando de entre la nueva generación de creadoras que ha nacido al calor de Tiktok. Con el mismo estilo y registros que llevamos viendo en la comedia de redes sociales de los últimos lustros, pero 1.5 millones de seguidores no se consiguen por casualidad.