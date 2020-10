La operación salida de París por el confinamiento certifica que somos iguales en todas partes

Esta vez no me pilla en un cuchitril. Ese es el pensamiento que debieron tener cientos de miles de franceses alojados en París en el momento en el que vieron este miércoles por la noche al presidente de la nación, Emmanuel Macron, alertando de que a partir del jueves a medianoche daría comienzo el segundo confinamiento para aplacar la nueva ola de coronavirus.

El efecto del anuncio se ha manifestado al día siguiente en las carreteras, una operación salida que colapsó todas las arterias de Isla de Francia instantes previos a que llegasen las 21, la hora de llegada del toque de queda que les impediría salir hasta, como mínimo, el 1 de diciembre.

Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. Traffic is barely moving in every direction as far as the eye can see. Lots of honking and frustrated drivers. pic.twitter.com/6Zn2HCxuPl