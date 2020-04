Una pareja no canceló sus vacaciones en las Maldivas. Y todo el resort tuvo que quedarse para servirles

“Atesore esos momentos únicos en la vida inmerso en una extravagante rapsodia maldiva. Celebre aquello que no tiene precio en un mundo exclusivo. Que para cuando quieras decir las únicas palabras “Sí, quiero” o rememorar aquel momento histórico el escenario sea un horizonte de lujo y belleza perfecto. Siente las olas infinitas en el lujoso Cinnamon Velifushi Maldives”.

Así se anuncia el único resort en la isla de Aarah, ubicado en las cristalinas aguas del atolón de Vaavu (Felidhoo) que se ven en la portada de este artículo (el resto de fotos del complejo son igual de escandalosas), en un archipiélago perdido en mitad del océano índico, a cientos de kilómetros de alguno de esos núcleos a los que ha llegado la catástrofe mundial. ¿Te gustaría cobijarte de la amarga realidad en este escenario paradisíaco? ¿Vivir una luna de miel eterna con tu pareja mientras un ejército de sirvientes te atiende en exclusiva en un entorno en el que nada duele? Pues tal vez deberías pensarlo mejor.

This story is wild. This couple is trapped on their honeymoon due to coronavirus, the last two remaining guests at a resort in the Maldives, and the whole staff is stuck there serving the pair of them indefinitely https://t.co/qvmIWWjG5w