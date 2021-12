Los perritos calientes son en realidad tacos. No lo decimos nosotros, lo dice la Regla del Cubo

Nos encantan los perritos calientes, las hamburguesas, los sandwiches, pero nunca nos hemos preocupado por su taxonomía. De hecho, siempre hemos vivido ajenos completamente a un debate que poco a poco ha ido emergiendo en las redes sociales y que ha alcanzado hasta notoriedad en ciertas instituciones gubernamentales del mundo. Puede sonar gracioso, pero la pregunta es esta: ¿Es un perrito caliente un sándwich? Espera, probemos con esta otra: ¿Es un taco un sandwich?

Si lo es o no lo es es un problema que durante mucho tiempo ha dividido a las personas a las que les gusta meterse en discusiones sin sentido en Internet. Algunos dicen que un sándwich es cualquier cosa entre dos panes, lo que haría que un perrito caliente fuera un sándwich. Pero algunos dicen que el pan que no está en dos rebanadas distintas es diferente, y que la carne que contiene merece su propia categoría distinta.

Aparentemente, el estado de Nueva York dice que sí, clasificando a sus famosos hot dogs como sándwiches bajo el boletín de impuestos TB-SB-835. Pues se equivocan. La regla del cubo de la comida, la teoría más surrealista para clasificar los alimentos según su forma y su similitud arquitectónica a un cuadrado dice que no. Y todos los que se han acercado al problema del perrito caliente vs el sándwich lo han entendido mal. No se trata del pan y de la naturaleza de la carne. Es un problema de geometría.

Un práctico gráfico, creado por el usuario de Twitter @Phosphatide, facilita la comprensión de la regla del cubo y de otra nomenclatura alternativa de los platos. Lo dibujó después de que surgiera el debate sobre los perritos calientes en un streaming de videojuegos que estaba viendo.

Hotdogs aren’t sandwiches. They are tacos. I don’t make the rules. pic.twitter.com/KX0QG1yT1a — Will Rinehart (@WillRinehart) December 10, 2021

Según la regla del cubo, hay ocho categorías de alimentos, cada una definida por la colocación del almidón. Una especie de guía para saber dónde va el pan y determinar así qué es realmente un alimento. ¿Sólo en la parte inferior? Es una tostada. En la parte superior e inferior sin unir es, obviamente, un sándwich. En la parte inferior y en los lados opuestos es un taco. Enrollado en la parte superior, inferior y dos lados es, de acuerdo con la Regla, un sushi maki. Por tanto, una enchilada también es sushi. En todos los lados excepto en la parte superior, como una quiche, es una ensalada o una sopa. Y cualquier alimento completamente encerrado es una calzone.

La teoría ha ganado tantos seguidores en las redes sociales que incluso existe una página web resumiendo la polémica y la necesidad de aplicar esta nueva nomenclatura a los alimentos por su estructura y su forma.

Entonces, ¿qué pasa con los alimentos que no tienen "lados", como los espaguetis? Respuesta simple: No todos los alimentos que no tienen una forma definida, o los alimentos que no contienen, son ensaladas. El arroz frito es una ensalada. El puré de patata es una ensalada. Un bistec es una ensalada, aunque con un solo ingrediente. Cualquier sopa, son simplemente ensaladas húmedas. Un café con leche de vainilla y soja es técnicamente, según la regla del cubo, una sopa de frijoles. Y aunque una barra de pan, el componente básico de esta fórmula, podría ser un cubo de seis caras, no es una calzone: es simplemente una tostada sin cortar. Esto se aplica a los panes que no tienen relleno. Un donuts simple es una tostada, pero uno relleno de crema es una calzone.

¿Y la pizza? "Es solo una tostada", dice el creador de la teoría. "Es un gran trozo de pan, igual que un pastel de cereza". Un burrito es algo más complicado de determinar. "Ese sería un tema de debate: se crea con un solo rollo de tortilla, por naturaleza se siente más como un objeto de cuatro lados", explicaba. "Yo también estaría dispuesto a considerarlo como una calzone".

Curiosamente, la cadena de sándwiches Panera intentó argumentar hace años en la corte de Massachusetts que un burrito es un sándwich. Veían que la nueva implementación de un establecimiento Qdoba en un centro comercial violaba un contrato que decía que iban a ser la única cadena de sándwiches en el espacio, pero el juez no estuvo de acuerdo y dictaminó que el burrito no era un sándwich en 2006. Sin embargo, el Libro de Normas de Alimentos y Políticas de Etiquetado del USDA describe un burrito como "un producto parecido a un sándwich al estilo mexicano".

Incorrecto.

Después de que @Phosphatide publicara su ilustración, miles de personas intervinieron con otras aplicaciones de la regla del cubo. El sushi nigiri, con el almidón en la parte inferior, es un tipo de tostada, señalaba un usuario. Y algunos defendieron que un sándwich de varios pisos es una categoría adicional, como una tarta. Al igual que un trozo de pollo frito, si tiene un empanizado agradable y crujiente, técnicamente sería un calzone.

La seriedad con la que decidas tomarte todo esto ya depende de ti. Pero es muy divertido mirar un caramelo y declararlo una calzone o llamar ensalada a un pastel. A menos que no tenga envoltorio, porque entonces sería una simple tostada. En las siguiente imágenes podéis comprobar cómo quedaría cada "familia" de alimentos según la Regla del Cubo.