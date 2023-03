Un piloto dio un giro de 360 grados imprevisto en pleno vuelo. El motivo: un regalo para sus pasajeros

A las 19:55 del pasado 27 de febrero despegaba de Reykjavik el vuelo de EasyJet U21806 con destino a Manchester. No había pasado una hora cuando los pasajeros de ese Airbus A320 notaron algo extraño. Estaban girando.

Señores pasajeros, a su derecha una aurora boreal. Justo al comenzar la maniobra el piloto probablemente informó a los pasajeros de lo que estaba pasando: estamos realizando un pequeño giro porque, señores pasajeros, a su derecha pueden ver una aurora boreal.

Big thanks to the @easyJet pilot of EZY1806 from Reykjavik to Manchester who did a 360 fly by mid flight to make sure all passengers could see the incredible Northern Lights 🤩 pic.twitter.com/A4CHi9Hqgo