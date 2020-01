El polo norte magnético se está moviendo más rápido que nunca. Este mapa muestra su trayectoria

De entre las infinitas transformaciones que se ciernen sobre el Ártico, desde la lucha geoestratégica por sus recursos hasta el aumento de las temperaturas, una está pasando más desapercibida entre la opinión pública: su polo norte magnético se está desplazando a velocidades inusitadas. Tan, tan rápido, que está causando un sinfín de quebraderos de cabeza entre la comunidad científica internacional.

¿Por qué? Porque gran parte de los sistemas de navegación del planeta, desde los empelados por la NASA hasta Google Maps, dependen del Modelo Magnético Mundial. Explicado de forma simple, el modelo funciona como una brújula. Que nuestro GPS no se vuelva loco y nos dirija a nuestro destino, en lugar de un desfiladero, al fondo de un lago o a los confines de un bosque, se lo debemos en gran medida al Modelo Magnético Mundial.

Un modelo que a su vez depende en su totalidad de la posición del polo norte magnético. Como explicaron en su momento nuestros compañeros de Xataka, cuando James Clark Ross lo descubrió en 1831 se encontraba en la península de Boothia, en el infinito archipiélago ártico de Canadá. Desde entonces se ha movido poco a poco, cuestión conocida por geógrafos y científicos de toda condición.

Lo novedoso ahora estriba en su velocidad. Este mapa de Visual Capitalist ilustra cómo el polo norte magnético ha pasado de moverse a una velocidad de unos 15 kilómetros al año a hacerlo a más de 55 kilómetros al año. Su dirección también es clara: ha abandonado ya el norte de Canadá y se dirige sin remedio hacia Rusia.

Cuando se publicó la última versión del Modelo Magnético Mundial, en 2018, quedó obsoleta casi de inmediato. La posición cambiante y la rapidísima velocidad adoptada por el polo norte magnético provocó que requiriera de una actualización inmediata. Es probable que en los años venideros la tendencia se mantenga. La próxima entrega del modelo debería publicarse a lo largo de este año. Veremos cuánto dura vigente.

(Visual Capitalist)

¿Afectará el rápido desplazamiento del polo norte magnético a las auroras boreales? La cuestión ha suscitado ciertas inquietudes sobre el destino de tan impresionante espectáculo visual, pero lo cierto es que son fenómenos tan sólo paralelos, no directamente relacionados. Como se explica en este texto de The Conversation, la aurora fija su posición a partir del polo norte geomagnético, no del magnético.

Se trata de una distinción importante, en tanto que el polo norte geomagnético es mucho más estable. Apenas ha variado su posición durante los últimos ciento veinte años.