Porno ferroviario: este mapa te permite navegar por todas las líneas de trenes del planeta

En 1825 los empresarios mineros de Shildon, Reino Unido, tuvieron una idea: ¿por qué no hacerse valer de la tecnología experimental del ferrocarril para transportar con mayor velocidad y eficiencia su mercancía? Rápidamente, The Stockton and Darlington Railway se expandió en la que, a la postre, sería la primera red ferroviaria de la historia de la humanidad. Un hito reciente y trascendental.

Casi dos siglos después, el tren es uno de los métodos de transporte más utilizados por el ser humano. Ha evolucionado, pero sus caraterísticas técnicas son más o menos las mismas: es muy eficiente transportando a millones de personas a diario en megalópolis como Tokio o Londres, y sirve para mover paquetes, bienes y materias primas desde China hasta la península ibérica. Sus redes se han extendido de forma desigual por todo el mundo. Los caminos de hierro llevan a casi cualquier lugar.

Ahora bien, para tener una mirada más completa del auténtico calado del tren y de su expansión universal es conveniente pasear por OpenRailwayMap, una maravillosa herramienta realizada sobre la base de OpenStreetMap que permite darse un paseo infinito por todas las líneas de tren imaginables. Desde los turísticos hasta las futuras vías verdes hoy abandonadas, pasando por las líneas de alta velocidad y por los servicios regionales o de metro. Una enciclopedia visual del hito ferroviario.

El mapa es porno para los amantes de los trenes, una nutrida comunidad de apasionados. Podemos explorar los proyectos fallidos del norte de Siberia, fruto de la demente política logística de Stalin, las nuevas y relucientes líneas AVE abiertas en Arabia Saudí, en pleno desierto, o la intrincada y muy densa red de redes de Japón, el país más apasionado por el ferrocarril. Carga algo lento dada la alta información que condensa, pero una leyenda contribuye a entender qué estamos mirando.

Si te vuelve loco el tren, este mapa es tu pequeño paraíso. En caso de que se te quede pequeño (cosa que dudamos: podrías pasarte horas explorando únicamente un país), puedes pasarte también por Positrén. Se trata de un proyecto similar, sólo en España, que sigue en tiempo real el movimiento de todos los trenes que, en un momento dado, se están trasladando por la península. Un complemento perfecto a un mapa que, para muchos, podría ser un fabuloso regalo navideño.

Londres repleta de detalles.

México en perspectiva.

Ciudad de México de cerca.

La cuenca del Rühr, una de las regiones más industrializadas y con más tráfico ferroviario del mundo, de cerca.

Europa, germen del ferrocarril.

La línea principal que lleva a Bariloche y una de vía estrecha que se dirige hacia el sur. Es uno de los focos ferroviarios más remotos del mundo.

España, Portugal, el sur de Francia y el norte de Marruecos y Argelia.

Una de las pocas vías principales de Nigeria, la que conecta Abuja con Kaduna, y la ya en desuso de Jos.