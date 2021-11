El pozo de Jacob: el sistema de cuevas submarinas más peligroso del mundo en el que te puedes bañar

Un manantial bravo, venerado por los nativos americanos durante milenios, se abre paso en el condado de Hays, Texas. Tiene una anomalía: una boca subterránea que desciende a un abismo aterrador. Una maravilla natural donde muchos habitantes de Texas acuden para refrescarse del calor abrasador del verano. También uno de los lugares más peligrosos del estado. Y, a ojos de la mayoría, una rareza de la naturaleza sin explicación.

Bienvenidos al pozo de Jacob.

A solo una hora en coche de Austin, se encuentra este pozo natural que ha estado fluyendo de un depósito subterráneo natural conocido como el Acuífero Trinity durante quizás millones de años. Es el origen del Cypress Creek, pero también alberga amplias cámaras subterráneas. Muchos temerarios se sumergen en el manantial, que se extiende más de un kilómetro por debajo de la superficie en un intrincado sistema de cuevas. Algunos dicen que es el viaje de su vida. Y otros han descendido y sólo han encontrado la muerte.

This is the entrance to Jacob's Well in Texas. It looks like a bottomless pit.



It leads to a massive cave system about 5000 feet of which have been mapped out. pic.twitter.com/KUo3ckOBlC