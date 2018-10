La proyección de Spilhaus, el mapa que coloca a los océanos en el centro de nuestra mirada

Partiendo de realidades a priori inmutables, como las formaciones geológicas y la posición de los continentes, la cartografía es un campo de alta experimentación. Lo hemos visto en numerosas ocasiones: representar el mundo es una tarea compleja que siempre, siempre obliga a tomar partido por parte del creador. Ya sea empelando una proyección u otra, todos los mapas están hipotecados por decisiones políticas, conscientes o no, de sus ideólogos.

Pese a ello, todos comparten algo muy elemental: se centran en la tierra (sin mayúscula). En el espacio habitado por los humanos. Casi todos, deberíamos decir. Hace siete décadas un hombre tuvo una idea aún hoy de lo más original (y extraña): dibujar un mapa cuyo centro ideológico, cuyo protagonismo ineludible, recayera en los océanos. Aquel hombre fue Athelstan Spilhaus, pensador tan original como su nombre y reconocido oceanógrafo y climatólogo.

Entre otros hitos, Spilhaus inventaría el extraño bathythermográfo, instrumento capaz de calcular las temperaturas de las profundidades oceánicas e instrumental en la lucha aliada contra los submarinos nazis. Sudafricano, desarrollaría gran parte de su carrera científica en Estados Unidos, donde obtendría cierta fama. Spilhaus lograría promocionar un sistema de becas de ámbito nacional llamado "Sea Grant College", dedicado a promover la investigación marina.

