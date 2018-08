Gitanos contestan en redes a Bodegas: es "un ataque directo a las costumbres históricas más arraigadas"

Estos días en redes sociales se ha propagado el extracto de un monólogo del cómico Rober Bodegas emitido por televisión cuatro años atrás. En dos minutos y medio hace diversos chistes sobre los gitanos basándose en estereotipos del pueblo romaní, como por ejemplo: "esto es un payo que el día de su boda no le mete un pañuelo (...) a su mujer y de hecho espera a que tenga más de 13 años para casarse".

Es un chiste que parte de la lógica inversa: ya que hoy en día no se pueden (según él) hacer chistes sobre gitanos, lo hace sobre los payos. La raíz del humor de sus comentarios proviene de la paradoja de una situación que, supone el receptor de la broma, es más bien inversa.

Como se ha visto en estas 48 horas desde que estallase la polémica, distintas personas, varias de ellas del colectivo gitano, han denunciado este "monólogo racista y denigrante" que "incita al odio y al racismo" y que perpetúa un descrédito a un grupo minoritario. Otros han optado por acusar la falta de originalidad y el mal gusto de sus oraciones. Mucha gente ha pedido el boicot a los videos del cómico y hasta se ha creado un Change que ya ha recaudado 8.700 firmas para denunciar “a la autoridad competente”.

La respuesta de Bodegas, mitad del popular dúo Pantomima Full, ha sido un texto donde pide “disculpas públicamente a todas las personas que se hayan sentido ofendidas. Tanto entre su comunidad como fuera de ella". También ha dicho que ha pedido a Comedy Central que retire el video y comenta que no pondrá a disposición de las autoridades las "más de cuatrocientas amenazas de muerte recibidas en estos días por personas ofendidas, así como la organización de batidas para buscarme y servir venganza”.

Al saber de las amenazas que Bodegas alega haber recibido, también otros usuarios de Twitter han pedido al cómico que rectifique y que denuncie las amenazas a la policía, como muestra de apoyo y solidaridad con él.

El pueblo gitano denuncia la ofensa

Sinaí Giménez, conocido como el “príncipe de los Gitanos” o el “Obama gallego”, envió ayer un comunicado a los medios de comunicación en el que aseguraba haber denunciado al monologuista por sus chistes considerándolos "un ataque directo a las costumbres históricas más arraigadas" de los gitanos y “un acto de racismo, xenófobo y que genera odio hacia las persona”.

Anteriormente Giménez ha estado en la cárcel por participar junto con otros miembros de su clan en una organización criminal dedicada al narcotráfico, blanqueo de dinero y extorsión en los mercadillos. Su padre, el patriarca de los morones de Vigo, se casó con su esposa teniendo ella 13 años y él 18.

La conocida asociación Gitanas feministas también ha optado por denunciar la “gitanofobia” del monólogo, le reprochan que siga “reforzando el estereotipo negativo que nos marginaliza” y considera sus disculpas como “envenenadas de condescendencia y superioridad”.

Pero además de las reacciones en Twitter ha habido una oleada de crítica en formato vídeo que se mueven por Facebook y Youtube. Muchos gitanos han querido aprovechar estos chistes sobre su pueblo para denunciar tanto a Bodegas como la estereotipación de su cultura.

Aquí tenemos, por ejemplo, a un grupo de gitanos de Coruña, que denuncia que ellos se ganan la vida honradamente y que “ante todo queremos respeto”. Aquí, está Tania Salazar, que ante palabras necias prefiere dedicarle un bonito cante.

Muchos de los vídeos que circulan se centran en rechazar la condición de criminales y maleantes que insinuaban los chistes de Bodega. "No todos los gitanos queremos vivir de vender chatarra y malacatones ni de las ayudas del estado", dice en su canal el presentador de Reproducciones Flamencas. "Hay muchos gitanos que tenemos estudios", recuerda Albert Batista antes de enumerar unas cuantas figuras conocidas de su pueblo.

Abundan los que en vídeos en redes dicen que el problema no es la costumbre del pañuelo, sino la crítica a una práctica según ellos respetable que es una prueba de la honra de sus mujeres. "Una mujer tiene que llegar virgen al matrimonio. El 95% de las payas que se casan llegan con un coño así [hace una representación manual de una vagina grande]. Una mujer tiene que tener su pureza", dice Sudowe.

A Samuel De Yarisa, por ejemplo, dice que "no le preocupa" que Bodegas haga chistes con que no tengan la ITV o que sean traficantes, sino que le preocupa el chiste del pañuelo ya que "se mete con la honra, con el respeto de mi pueblo", y le pide a los suyos que "tengamos cuidado con lo que dejamos grabar a las televisiones", ya que los payos no entenderíamos sus costumbres. Beyoncé, por su parte, cuenta que "llegamos al matrimonio, y no solamente llegamos, sino que lo demostramos, vírgenes porque queremos. Nadie de nuestra comunidad nos obliga a realizar ese acto".

El youtuber Dikela Tv, gitano influencer y cuenta con más repercusión que todas las aquí citadas, también es de la misma opinión. La del pañuelo "es una costumbre milenaria, de nuestras raíces", "igual que las musulmanas" y que no es necesario que entendamos los demás pero que debemos respetar.

El vídeo más inquietante sea probablemente el de José Castro, un documento de nueve minutos donde relata las diferencias entre payos y gitanos. Para él los gitanos son más familiares y cariñosos, poseyendo mayores valores de comunidad que la población general, pero cuando llega el tema de las mujeres la cosa cambia de tercio.

"Otra virtud más", dice en 4:10, "a nuestras mujeres no le han puesto una mano [...] Solamente nosotros las cogemos vírgenes, sin mancillar, como se dice, sin usar. Nuestras mujeres son puras mientras que vosotros, cuando os casáis, conocen todos los colores, todas las medidas y todas las alturas. Vosotros os estáis comiendo los deshechos que los demás han tirado". Después hace un alegato genético de los orígenes de los payos y de los gitanos considerando que los primeros provienen de "una bacteria de un conejo enfermo".