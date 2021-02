Tras GameStop, ¿turno de la plata? La ceremonia de confusión que rodea su drástica subida en bolsa

Tras la fiebre de GameStop, es el turno de la plata. Sus activos están subiendo a máximos no vistos en ocho años. Ahora mismo la noticia es portada en medios tan prestigiosos como CNN, Bloomberg y The Guardian, además de otra decena, todos ellos repitiendo la misma narrativa: su repunte en bolsa habría sido otra acción coordinada entre miles de pequeños traders casi idéntica a la que propulsó (y sigue propulsando) el acontecimiento bursátil de lo que llevamos de año.

La teoría sigue así: los grandes fondos posicionados en corto en plata estarían siendo expulsados por el "squeeze", pinza económica, de los inversores minoristas (si todo esto te suena a chino aquí puedes leer un resumen completo de qué va toda esta guerra que se está viviendo en la bolsa norteamericana en la última semana). En resumidas cuentas, la plata sería el nuevo objetivo de r/WallStreetBets, con sus ocho millones de usuarios. Ahora mismo, #silversqueeze es tendencia en Twitter.

¿Falsa bandera? El problema es que no sabemos si es cierto, y que los propios usuarios de r/WallStreetBets niegan su autoría. Las noticias de Bloomberg y The Guardian ya incorporan actualizaciones en las que se incluyen algunos de los mensajes vertidos en el foro. El post con más votos a esta hora dice: "No les escuchéis, están tratando de incitar a que vendamos GameStop", junto a una captura de imagen de uno de los hilos en los que se asegura que los usuarios de Reddit están invirtiendo en plata. Vamos, que mucha gente en el foro asegura que no son ellos.

En muy pocas horas, los posts más votados de r/WallStreetBets han pasado a rotar sobre cómo el "squeeze" de la plata es una trampa, una mentira, un ataque e falsa bandera. Un post ya desaparecido de la portada en el que se prometía que el metal "llegaría a la luna", el lema no oficial del subidón de GameStop, estaba llenito de usuarios explicando que todos los foreros publicando a favor de invertir en plata son o bots o cuentas novicias. Si clicas en ellos, sin embargo, hay un amplio rango de usuarios.

Un nuevo hilo. El otro subreddit al respecto, r/WallStreetSilver sólo tiene tres días de vida y apenas llega a los 7.700 miembros. En él los comentarios oscilan entre los usuarios defendiéndose de las acusaciones de ser bots y algunas sugerencias extravagantes, como la compra directa de plata física antes que de acciones. El hilo que los medios están utilizando para justificar la presencia de Reddit en el aumento de la plata se titula: "La PLATA ES EL CORTO MÁS GRANDE DEL MUNDO SLV DE 25 a 1000 $". Se publicó el viernes en r&/WallStreetBets y a día de hoy "sólo" tiene 5.000 votos, cuando los posts de su portada pueden tener entre 10.000 y 50.000 votos.

¿Cuánto ha subido la plata? Según Cinco Días, la plata habría hasta un el 13% en el mercado de futuros y en torno al 10% en el contado, rozando los $30 la onza, máximos no vistos en ocho años. El mayor ETF de plata respaldado por existencias físicas, el iShares Silver Trust, recibió 1.000 millones de dólares en entradas de dinero el pasado viernes. El dominio bursátil sobre la plata sería, por supuesto, mucho más difícil que el efectuado sobre pequeñas compañías como GameStop.

Si antes de la vorágine inversora de los últimos días la valoración de la compañía a principios de enero no superaba los $1.400 millones, se estima que las onzas mundiales de plata superan los $32.000 millones.

Las incógnitas. ¿Si no son los inversores de Reddit, quién está invirtiendo en plata? No se sabe, aunque entre los que apoyaron el hashtag #silversqueeze inicialmente estuvieron los gemelos Winklevoss, aquellos que demandaron a Mark Zuckerberg y que también fueron patrocinadores pioneros de Bitcoin. En su comentario publicado en Twitter, además, aludían a que ellos se sumaban al movimiento del "ejército" de r/WSB contra los fondos que apostaban en corto contra la plata.

Una cosa segura es que hay cuentas que apoyan en Twitter el #silverqueeze que tienen toda la pinta de ser compradas. Con todo y con ello, las bolsas asiáticas también están viendo un repunte en las cotizaciones de la plata.

