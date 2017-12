Recordar cómo eran en 1999 las oficinas de Amazon y el despacho de Jeff Bezos es toda una experiencia

Bien por estar en época de promesas de año nuevo y mirar hacia el futuro o tal vez en alusión al último Black Friday, Jeff Bezos está otra vez de actualidad en ciertos rincones de Internet. La gente se está acordando de sus orígenes. Por ejemplo, Pomp compartía una impresionante instantánea del que hoy es el hombre más rico del planeta, pero remontándose a sus orígenes.

Hace 18 años el dueño de Amazon colgaba el nombre de su empresa en un papel grafiteado al lado de su escritorio, hecho con lo que parecen los restos de una zona de construcción y el decorado, en general, de un videojuego postapocalíptico.

This was Jeff Bezos' office in 1999.



Everyone starts somewhere. Keep going. pic.twitter.com/tBOEZtfph0