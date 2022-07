El reportaje francés de 1947 que predijo con pasmoso acierto nuestra futura adicción a los smartphones

En anteriores ocasiones hemos hablado de cómo ahora, con los ojos del presente, estamos encontrándonos ejemplos del uso de smartphones en dibujos y pinturas de siglos pretéritos que difícilmente podrían haber anticipado nuestro uso de estos pequeños dispositivos. El caso del documental Télévision: Oeil de Demain (Televisión: el ojo del mañana), retransmitido como extra al inicio de las proyecciones cinematográficas en la Francia de 1947, no es el mismo. Aquí sus autores sí que se atrevieron a imaginar cómo sería nuestra vida pegada a estas cajitas negras llenas de comunicación. El nivel de acierto es inquietante.

La película se basa en una de las premisas del escritor de ciencia ficción René Barjavel y está dirigida por J. K. Raymond-Millet, y no sólo avanzaban qué ocurriría cuando la televisión pudiese ser portable (las primeras versiones de esta tecnología datan de finales de los años 70, siendo el primero ampliamente comercializado el Panasonic IC TV MODEL TR-00), sino cómo insertarían las sociedades modernas el invento.

Estas mini teles, como vemos, son la distracción perfecta para las esperas en cafeterías o en el transporte público, cuyo uso del periódico, dicen, está más que desfasado. Nuestra adicción se iría volviendo tan intensa que acabaría por absorber nuestra capacidad para empaparnos de lo que nos rodea. Vemos una plaza pública en la que todos caminan mirando al aparato que tienen en sus manos. Vemos también un prematuro caso de atropello por distracción del transeúnte, y hay incluso un conductor que, por andar haciéndole caso al trasto, acaba estampándose fuera de la carretera.

El resultado de observar hoy esta profecía cumplida es la de sentir que se está viendo un episodio retro de Black Mirror, algo verdaderamente incómodo.

This is one extraordinarily accurate prediction in a work of science fiction. This seldom ever happens. I’m amazed that I hadn’t seen it before today. https://t.co/Zbwe0xKn0E