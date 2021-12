Resulta que por algún extraño motivo también se vende pan de molde cortado... En horizontal

El procedimiento es tan rutinario para millones de personas en todo el mundo que apenas ocupa espacio en la memoria: se abre la bolsa del pan rebanado, se coloca un trozo en el tostador, se calienta y se desayuna felizmente. Es tan familiar y rutinario como el concepto de "rebanada". No importa en qué idioma emitamos la palabra. Todos tenemos en la cabeza la misma imagen. Un trozo de pan de molde más o menos cuadrado, con o sin bordes redondeados. Es una medida áurea, universal.

¿Pero lo es realmente?

Al parecer no. Es lo que han descubierto algunos usuarios de Reddit, en concreto del subforo u/MildlyInteresting, cuando se han topado con otra espantosa realidad: rebanadas de pan cortadas horizontalmente, no verticalmente. Si cogiéramos la barra de pan entera, no la cortaríamos de izquierda a derecha sino... De arriba hacia abajo. El resultado son rebanadas mucho más largas que anchas, dispuestas para dios-sabrá-qué ritual gastronómico de alguna cultura aberrante.

Esa cultura es Québec. Siempre ha habido dos formas de interpretar a la única provincia francófona de América del Norte: o bien como el último faro de europeidad en tierras antaño colonizadas, o bien como la región donde se junta lo peor de América y lo peor de Europa. A juzgar por su extraña relación con las rebanadas de pan, nos decantamos por lo segundo. La imagen que abre el artículo pertenece a un supermercado quebequés, inconfundible por su rotulación tanto en francés como en inglés.

