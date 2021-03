Retrasos, escasez y pedidos más caros: el impacto empresarial del barco varado en el Canal de Suez

Vértigo para cualquiera que haya hecho un pedido reciente a Aliexpress. Bachecito económico para los inversores del petróleo. Consecuencias aún por esclarecer para los que compren a China piezas para la automoción, equipos electrónicos, metales o productos químicos, entre otros productos y materiales.

El Ever Given y sus cuatro campos de fútbol de largo siguen congestionando el Canal de Suez, esa ruta que acumula el 12% del comercio mundial, el 8% del gas natural licuado y otro tanto de crudo y bienes de consumo. De 100 a 200 embarcaciones permanecen paralizadas a la espera de que logre reabrirse el paso, en una situación portuaria que está haciendo las delicias de los internautas. Toca ver cómo este error fatal afectará a las cadenas de suministro sinoeuropeas.

El trayecto: el barco iba camino de Yantian en China hacia Rotterdam en Holanda. Pensaba llegar el día 31, pero con el accidente de la tormenta de polvo que dificultó la capacidad del buque de maniobrar, ahora tanto el monstruo como las unidades de rescate que ya están trabajando en la zona prevén que se retrase. ¿Cuánto? El remolque será cuestión de días, “al menos dos”, según distintas fuentes expertas. Mientras tanto el resto de barcos tendrá que esperar, optar por emplear rutas mucho más largas o pasar, si caben y se atreven, por las secciones históricas del canal que la administración del Canal de Suez ya ha decidido reabrir.

So, the #SuezCanal is blocked...



Massive container ship EVER GIVEN stuck in the most awkward way possible.



Ongoing for hours. Every tug Egypt could spare appear to be trying to pull it free.



Vessel tracker: https://t.co/MsTUgVgyTH pic.twitter.com/08w4qpPqln