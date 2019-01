Safri Duo, Pignoise y Las Ketchup. Love the Tuentis confirma que la nostalgia para millennials ya está aquí

El poster ya lo dice todo. “La mayor fiesta de los años 2000 llega el 29 de junio a IFEMA”, nos dicen. Hoy mismo se ha conocido la configuración completa del cartel. Tres escenarios, eurodance, eurotrance, pop de los 40 y firmas estelares de la década que harían mejor sustituyendo su nombre por el de su canción más famosa.

Merece la pena dedicar unos minutos a contemplar esto:

Generation desenchantee: los millennials nos hemos hecho viejos y ya no hay vuelta atrás. El más joven de entre los nuestros tiene 25 y el más viejo 38. Lo más probable es que, si perteneces a este grupo, terminases la secundaria mientras sonaban estos himnos por la radio. Si ya nos están haciendo remakes de nuestras películas Disney y grandes divas estadounidenses le dedican himnos a los videoclips de las Spice Girls o a los Sims, era de esperar que la cosa llegara a los escenarios.

Estoy llorando por ti: El Love the Tuenti’s Festival es la fusión del grupo Tuenti y la promotora Sharemusic!, que son los responsables del festival Memory Park, el equivalente ochentero, y del Love the 90’s. Este último lleva funcionando desde 2017 en distintas citas españolas, siendo las más importantes las de Madrid.

En menos de un mes cuelgan sistemáticamente el sold out de espectáculos que aglutinan unos 17.000 espectadores y por el que se dejan ver Jenny from Ace of Base, 2 Unlimited, OBK, Chimo Bayo, Rozalla, Alice Deejay, los Dj Jumper Brothers… y hasta Fernandisco. Son cinco horas de continua intensidad pulsionar, dejándole tres canciones de actuación a cada uno de estos intérpretes que, en muchos casos, no retienen (o nunca tuvieron) su calidad sonora. Pero no importa, porque sus espectadores también parecen estar más predispuestos a bañarse en en recuerdos y rellenar sus stories que en bailar de verdad.

La economía remember: ¿qué por qué Sharemusic! Se dedica a hacer estos festivales? Porque eran una enorme oportunidad de negocio, una que ya habían visto los empresarios musicales belgas hace una década y que tiene sus imitadores en toda Europa. Yo Fui a EGB, el grupo nostálgico de Facebook devenido en pelotazo editorial, hace tiempo que también se ha pasado a los festivales, con Seguridad Social, Danza Invisible o Samantha Fox entre sus estrellas.