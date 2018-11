Se ha encontrado una mastodóntica vaca de 1,94 metros y 1.400 kilos. En Australia, por supuesto

Se llama Knickers, se yergue casi dos metros por encima del suelo y pesa más de 1.400 kilos.

Es, quizá, la vaca más grande del mundo. Y obviamente está en Australia. Medio Internet se volvió loco anoche cuando la cadena local 7 News Central Queensland emitió un singular reportaje centrado en las fantasiosas virtudes físicas de tan gigantesca vaca. Junto al resto del rebaño, Knickers tiene el aspecto de una nave nodriza, de una figura marmórea e inexpugnable sobre la que rotan sus pequeñas vaquitas lacayas.

An enormous steer in Western Australia is making headlines. At 194cm 'Knickers' is the largest in his category in Australia. Story: https://t.co/ZI472MBUU4 #7News pic.twitter.com/MDEMwEbD8R